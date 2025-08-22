Ya están disponibles los resultados de 1° de secundaria

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), informó que desde el 21 de agosto ya están disponibles los resultados de cambios de escuelas y de preinscripciones extemporáneas en primer ingreso de secundaria.

Podrán consultarse en el sitio oficial de la AEFCM o en los siguientes enlaces:

Resultados de asignación de cambios 1° de secundaria

Resultados de asignación de preinscripciones extemporáneas 1° de secundaria

En caso de que aún no hayan consultado la asignación ordinaria, estará disponible en el siguiente vínculo:

Resultados de preescolar y 1° de primaria | Asignaciones del periodo ordinario de 1° de secundaria

Resultados de cambio de escuela primaria

La AEFCM publica los resultados de los cambios de escuela o turno de escuelas públicas el viernes 22 de agosto para 2° y 3° de preescolar, 2° a 6° de primaria y 2° y 3° de secundaria; así como los resultados de inscripción de 1°, 2° y 3° de preescolar y 1° de primaria que no participaron en el proceso de preinscripciones.

La información está disponible en el sitio oficial de la Autoridad Educativa https://www.aefcm.gob.mx/ en el banner de resultados al inicio de la pantalla.

Para revisar los resultados se requiere de la CURP del estudiante, la opción de preinscripción y el folio.

Posteriormente de revisar esta información, madres, padres y tutores tendrán cinco días hábiles para realizar la inscripción de sus hijos o hijas en la escuela asignada. En caso de no realizarlo, la asignación ya no tendrá validez.

(Secretaría de Educación Pública/Facebook)

Cómo recuperar el comprobante de preinscripción

Si no guardaste o perdiste este documento, deberás acceder al sitio de Preinscripciones a escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de México Ciclo Escolar 2025-2026 , y localizar la opción “Recuperar comprobante”.

Opción 1: Domicilio

El sitio te pedirá ingresar la CURP del estudiante y el nombre de la calle del domicilio registrado. No se deberá capturar el número ni otra información en este apartado, como la alcaldía ni colonia.

Posteriormente presionar el botón ‘Buscar’ para localizar el documento.

Opción 2: Por correo electrónico

Aquí solo tendrás que escribir el correo electrónico registrado al momento de realizar el registro de solicitud de preinscripción y buscar.

¿Cuándo es el inicio de clases?

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP, las clases iniciarán el próximo lunes 1 de septiembre de 2025 en preescolar, primaria y secundaria, tanto en escuelas públicas como particulares en México.