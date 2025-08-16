Brugada anuncia concierto gratuito de Residente en el Zócalo de la CDMX

A través de un video publicado en redes sociales, la mandataria capitalina informó que el concierto se llevará a cabo a las 20 horas del 6 de septiembre, como parte del programa cultural de la Ciudad de México.

“Vendrá Residente, es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana” afirmó.

¿Quién es Residente?

René Pérez Joglar, cantante, compositor y productor puertorriqueño de 47 años, ha ganado popularidad por un concepto musical que fusiona rap, música urbana y poesía.

Adoptó el apodo de "Residente" debido a que, en su niñez, el guardia de seguridad del edificio donde vivía en Georgia, Estados Unidos, lo llamaba así cada vez que regresaba de la escuela.

En 2005, René (Residente) formó junto a su hermanastro Eduardo Cabra (Visitante) la banda Calle 13, con la que lanzó los álbumes Calle 13, Residente o Visitante, Los de Atrás Vienen Conmigo, Entren los que Quieran y Multiviral. De este último trabajo destaca Ojos Color Sol, tema escrito e interpretado por Residente, Visitante y Silvio Rodríguez. En 2014, Calle 13 anunció una separación por tiempo indefinido

Como solista, Residente grabó varios sencillos desde 2017 y ha tenido varias colaboraciones con artistas como: Bad Bunny, Silvia Pérez Cruz, Penélope Cruz, Christian Nodal, Raw Alejandro, Vico C, entre otros.