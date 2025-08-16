La jefa de gobierno, Clara Brugada dio a conocer que el próximo 6 de septiembre el cantante, compositor y productor René Perez Joglar, mejor conocido como “Residente”, ofrecerá un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México.
Brugada anuncia concierto gratuito de Residente en el Zócalo de la CDMX
A través de un video publicado en redes sociales, la mandataria capitalina informó que el concierto se llevará a cabo a las 20 horas del 6 de septiembre, como parte del programa cultural de la Ciudad de México.
“Vendrá Residente, es un canto a la libertad y a la resistencia latinoamericana” afirmó.
August 16, 2025
Amigas y amigos, ¡les tengo una gran noticia!
Este 6 de septiembre en el Zócalo de la #CapitalDeLaTransformación vamos a recibir a @Residente, para una noche llena de música y resistencia.
¿Están listos? pic.twitter.com/3tQbGTvuIb
¿Quién es Residente?
René Pérez Joglar, cantante, compositor y productor puertorriqueño de 47 años, ha ganado popularidad por un concepto musical que fusiona rap, música urbana y poesía.
Adoptó el apodo de "Residente" debido a que, en su niñez, el guardia de seguridad del edificio donde vivía en Georgia, Estados Unidos, lo llamaba así cada vez que regresaba de la escuela.
En 2005, René (Residente) formó junto a su hermanastro Eduardo Cabra (Visitante) la banda Calle 13, con la que lanzó los álbumes Calle 13, Residente o Visitante, Los de Atrás Vienen Conmigo, Entren los que Quieran y Multiviral. De este último trabajo destaca Ojos Color Sol, tema escrito e interpretado por Residente, Visitante y Silvio Rodríguez. En 2014, Calle 13 anunció una separación por tiempo indefinido
Como solista, Residente grabó varios sencillos desde 2017 y ha tenido varias colaboraciones con artistas como: Bad Bunny, Silvia Pérez Cruz, Penélope Cruz, Christian Nodal, Raw Alejandro, Vico C, entre otros.
AMLO y Residente
En distintas ocasiones, el expresidente Andrés Manuel López Obrador mostró su afinidad por la música de René Pérez “Residente” a quien lo consideró como uno de los mejores artistas en la escena musical.
Algunas de las canciones que el propio exmandatario pidió que proyectaran en las pantallas del Salón Tesorería fueron: Digo lo que pienso y Latinoamérica.
En febrero de 2022 al supervisar las obras del estadio Héctor Espino en Hermosillo, Sonora, López Obrador mencionó a Residente en su discurso y afirmó que ambos compartieron el sueño de ser beisbolistas.
“Uno de los mejores músicos, el de calle 13, René, quería ser beisbolista, era su sueño, jugaba en segunda base, pero él mismo dice que no dio el ancho, una cosa es que nos guste y otra cosa es que… bateamos arriba de 300, no fue beisbolista, pero es un gran músico” dijo.