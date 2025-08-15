Hoy No Circula viernes 15 de agosto 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex

Autos que no circulan este viernes

La restricción aplica de 5:00 a 22:00 horas y afecta a los vehículos que cumplan con estas características:

Engomado azul o terminación de placa 9 o 0.

Holograma 1 o 2.

Si tu automóvil se encuentra dentro de esta categoría, lo más recomendable es dejarlo en casa para evitar sanciones.

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

Vehículos que sí pueden circular

Quedan exentos de la medida:

Autos con holograma 0 o 00.

Vehículos eléctricos o híbridos.

Autos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.

¿Doble Hoy No Circula?

Este viernes no hay contingencia ambiental, por lo que no se aplicará el Doble Hoy No Circula. La restricción se mantiene en su modalidad regular.

¿Cuál es el monto de la multa?

Los infractores del programa pueden recibir una sanción de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). En 2025, cada UMA vale 113.14 pesos, lo que ubica la multa entre 2,262 y 3,394 pesos, según lo determine la autoridad.

¿Dónde se aplica?

La medida está vigente en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Desde el 1 de julio, el programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado, para vehículos con holograma 1 y 2. Sin embargo, las multas en estas zonas comenzarán a aplicarse hasta enero de 2026.

Recomendaciones para los conductores

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula .

Revisa el reporte de calidad del aire antes de salir.

Planea tus traslados con anticipación para evitar contratiempos.

Verifica si hoy te toca quedarse en casa según el engomado y terminación de placa de tu auto.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo evita sanciones: también contribuye a mejorar la calidad del aire en el Valle de México, beneficiando a todos los habitantes de la región.