Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
CDMX

Desalojan usuarios de Línea 2 del Metro de CDMX por presencia de humo

Autoridades del Metro de la CDMX informaron que realizarán una revisión en la zona de vías de la Línea 2, que va de Tasqueña a Cuatro Caminos.
jue 14 agosto 2025 08:13 PM
(Obligatorio)
Usuarios de la Línea 2 del Metro desalojaron los vagones y caminaron por las vías.

Esta tarde, las autoridades del Sistema de Transporte Colectivo Metro desalojaron a los usuarios de la Línea 2, entre las estaciones Zócalo y Pino Suárez, debido a la presencia de humo en los vagones.

Publicidad

Los usuarios de la Línea 2 del Metro notaron la presencia de humo dentro de las instalaciones del servicio de transporte. Entre el trayecto de Zócalo y Pino Suárez, las autoridades solicitaron desalojar, y las personas tuvieron que recorrer la zona en el tunes y las vías para salir.

Al momento, no se reportó ninguna explosión ni incendio. Tampoco se reporta alguna persona lesionada.

Servicio provicional en L2 del Metro

Adrián Rubalcava, Director General del Metro, afirmó que el personal especializado trabaja para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible.

Al momento, el Metro informó que el servicio de la Línea 2 opera de forma provisional en dos tramos:

Cuatro Caminos - Hidalgo
Xola - Tasqueña

No hay servicio de trenes de Hidalgo a Xola,, por lo que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio gratuito en ambos sentidos.

Marcha lenta de trenes y reabre estación Potrero de Línea 3

Además de la falla de la Línea 2, el Metro informó que la estación Potrero, de la Línea 3, tuvo que cerrar para realizar trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo por la fuerte lluvia.

La estación ya volvió a dar servicio, y solamente está cerrado el acceso norponiente.

El resto de estaciones de la Línea 3 Universidad - Indios Verdes funciona con marcha lenta.

Información en desarrollo.

Publicidad

Tags

Ciudad de México Metro Sistema de Transporte Colectivo Metro

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad