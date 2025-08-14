Los usuarios de la Línea 2 del Metro notaron la presencia de humo dentro de las instalaciones del servicio de transporte. Entre el trayecto de Zócalo y Pino Suárez, las autoridades solicitaron desalojar, y las personas tuvieron que recorrer la zona en el tunes y las vías para salir.

🔴 URGENTE: Una mas del #Metro 🚇. Se informa que usuarios del @MetroCDMX son desalojados después de un incendio en uno de los trenes en la #Linea2🔵. Los hechos se registraron en la interestación de #PinoSuárez. pic.twitter.com/8GHRlrOCsN — Carlos Lara Moreno (@CarlosLaraM81) August 15, 2025

Al momento, no se reportó ninguna explosión ni incendio. Tampoco se reporta alguna persona lesionada.

Servicio provicional en L2 del Metro

Adrián Rubalcava, Director General del Metro, afirmó que el personal especializado trabaja para restablecer la operación en su totalidad lo antes posible.

Al momento, el Metro informó que el servicio de la Línea 2 opera de forma provisional en dos tramos:

Cuatro Caminos - Hidalgo

Xola - Tasqueña

No hay servicio de trenes de Hidalgo a Xola,, por lo que unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá servicio gratuito en ambos sentidos.

Sin servicio la Línea 2 del #MetroCDMX desde #Taxqueña a Colegio Militar. Hay decenas de usuarios esperando el servicio de apoyo del RTP. Otros han decidido realizar sus recorridos a pie.#Línea2 #Metro #CDMX pic.twitter.com/m8ml8eL3bD — Ada Márquez (@AdaMarqREAL) August 15, 2025

Marcha lenta de trenes y reabre estación Potrero de Línea 3

Además de la falla de la Línea 2, el Metro informó que la estación Potrero, de la Línea 3, tuvo que cerrar para realizar trabajos de retiro de agua acumulada en un pasillo por la fuerte lluvia.

La estación ya volvió a dar servicio, y solamente está cerrado el acceso norponiente.

El resto de estaciones de la Línea 3 Universidad - Indios Verdes funciona con marcha lenta.

Información en desarrollo.