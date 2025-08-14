Publicidad

CDMX

Hoy No Circula jueves 14 de agosto de 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula restringe la circulación de vehículos según color de engomado, terminación de placa y holograma.
jue 14 agosto 2025 03:45 AM
La restricción se aplica de 5:00 a 22:00 horas en la CDMX y en municipios conurbados del Edomex.

Si vives en la Ciudad de México o en alguno de los municipios conurbados del Estado de México, antes de sacar el coche este jueves 14 de agosto, es fundamental que revises el calendario del programa Hoy No Circula. Saltarte la restricción puede costarte una multa de consideración.

¿Qué autos no circulan este jueves?

De acuerdo con el calendario oficial , este jueves quedan restringidos los vehículos con:

Engomado color verde.

Terminación de placa 1 o 2.

Holograma 1 y 2.

La medida estará vigente de las 5:00 a las 22:00 horas. Si tu coche cumple con estas características, lo más recomendable es dejarlo en casa para evitar problemas.

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos del programa:

Vehículos con holograma 0 o 00.

Autos eléctricos o híbridos.

Vehículos con holograma 1 o 2 que no tengan engomado verde ni terminación de placa 1 o 2.

¿Aplica el Doble Hoy No Circula?

No. Este jueves no se ha declarado contingencia ambiental, por lo que solo se mantiene la restricción habitual y no aplica el Doble Hoy No Circula.

¿Dónde se aplica el programa?

El Hoy No Circula opera en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Toluca y Santiago Tianguistenco

Desde el 1 de julio, la medida también aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, de lunes a sábado para vehículos con holograma 1 y 2. Sin embargo, las multas comenzarán a cobrarse hasta el 1 de enero de 2026.

Consejos para evitar contratiempos

Consulta siempre el calendario oficial antes de salir.

Revisa el reporte de calidad del aire.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica si tu vehículo tiene restricción.

Cumplir con el Hoy No Circula no solo te ayuda a evitar una sanción económica, sino que también contribuye a mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

