Así serán los vehículos eléctricos Olinia de la 4T, ¿realmente serán baratos y eficientes?

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 13 de agosto , Roberto Capuano, coordinador general del proyecto Olinia, confirmó que los precios estimados oscilarán entre 90 mil y 150 mil pesos, según el modelo y el tipo de uso. Además se presentó el logo con la figura de un conejo, que será la imagen de la marca.

“Nuestra meta es llevar la movilidad eléctrica de forma asequible a millones de mexicanos y mexicanas, sin que tengan que endeudarse de por vida para tener un vehículo propio”, afirmó.

Olinia, proyecto estratégico #Secihti | Especialistas del TecNM, IPN, UNAM y Centros Públicos Secihti trabajan unidos para ofrecer transporte sustentable y accesible. Olinia será orgullosamente un minivehículo eléctrico hecho en México

Así serán los vehículos eléctricos de Olinia

Capuano detalló que los primeros dos modelos en desarrollo comparten la misma plataforma vehicular y están pensados para cubrir segmentos muy específicos:

1.- Movilidad de barrio: vehículo compacto y ágil, diseñado como sustituto del mototaxi, con capacidad para trasladar pasajeros de manera más segura y menos contaminante en colonias, pueblos y comunidades rurales.

2.- Entregas de última milla: unidad adaptada para pequeños comercios y empresas que necesitan repartir productos a distancias cortas, con espacio suficiente para carga ligera y bajo costo de mantenimiento.

3.- El tercer modelo, que se presentará más adelante, será para uso personal y buscará competir con autos pequeños de combustión interna en precio y prestaciones.

Iniciativa privada quiere participar en Olinia. (Presidencia de México)

Se podrán cargar en cualquier enchufe

De acuerdo con el funcionario, los Olinia podrán recargarse en cualquier enchufe convencional y tendrán potencia suficiente para enfrentar pendientes pronunciadas.

Además, su costo de operación será menor que el de cualquier coche a gasolina o incluso una motocicleta.

“Queremos demostrar que la electromovilidad no es solo para países ricos o para quienes pueden pagar cientos de miles de pesos, sino que puede ser una realidad en nuestras calles”, subrayó.

Sheinbaum sostiene el logo de la nueva marca Olinia. (Foto: Andrea Murcia/Cuartoscuro)

Apuestan por el talento mexicano

El diseño final de los primeros vehículos se dará a conocer en septiembre. Según Capuano, el proyecto también busca generar empleo y fortalecer la industria automotriz nacional. “Queremos que México tenga una marca que refleje nuestro talento y nuestra cultura, primero aquí y luego en otras partes del mundo”, dijo.

El nombre Olinia proviene de una forma del verbo náhuatl oli, que significa “para mover”. El gobierno federal sostiene que el desarrollo responde al principio rector de que “la ciencia es fuente de bienestar social y prosperidad compartida”, con la meta de que la transición a energías limpias sea incluyente y no deje fuera a quienes viven en zonas con menor poder adquisitivo.