Revelan video del interior del elevador

Robo a vehículo captado por cámaras de un Tesla

El 11 de junio de 2025, un grupo de tres hombres robó pertenencias del interior de un automóvil estacionado en el tercer nivel del estacionamiento de la plaza Mítikah. La situación se dio a conocer porque las cámaras de un Tesla cercano grabaron el modus operandi.

En el video, uno de los hombres rodea el vehículo mientras otro abre la cajuela y sustrae varios objetos, mientras que un tercero vigila que no haya presencia de elementos de seguridad. Tras el robo, los maleantes se retiran sin ser detectados por el personal de la plaza.

#Viral 🤬 Robo en Mítikah, CDMX: cámara de Tesla graba a ladrones forzando autos y robando en menos de un minuto, frente a guardias. ¡Exigen seguridad!

Video: redes @ContraProMx pic.twitter.com/8RrD0qQ7XC — Contrapropuesta Mx (@ContraProMx) June 12, 2025

La difusión del video generó críticas sobre la seguridad del centro comercial. En un sondeo realizado por medios de comunicación, algunos ciudadanos pidieron reforzar la vigilancia y esclarecer el caso. Una mujer entrevistada señaló: “Exigir más seguridad en centros comerciales… no es posible que hasta las plazas comerciales sean peligrosas”.

Disparos tras asalto en estacionamiento

El 21 de noviembre de 2022, alrededor de las 18:46 horas, se reportaron detonaciones de arma de fuego dentro del estacionamiento de la plaza. Un video difundido en redes sociales mostró a elementos de seguridad corriendo hacia un punto mientras se escuchaba al menos un disparo.

El titular de la SSC-CDMX en ese entonces, Omar García Harfuch, informó que se detuvo a una persona que había asaltado a un transeúnte. Los elementos de seguridad dispararon e hirieron al presunto responsable, quien fue capturado y presentaba una lesión en el pie.

Los primeros reportes indicaron que el incidente inició tras un supuesto asalto y que el detenido fue trasladado para recibir atención médica.

Mujer policía de la @SSC_CDMX logra detener a un ladrón con un disparo, el cual impacto el pie del delincuente al interior de la plaza #Mitikah en la @BJAlcaldia. El ladrón trataba de escapar ya que habia cometido un robo en #Taxqueña. #ssccdmx #Policiaca #Policiales #Policia pic.twitter.com/7SxmLrQMPl — ENTRE POLICÌAS (@PoliciasEntre) November 21, 2022

Protesta del Pueblo de Xoco frente al complejo

Un día antes del hecho anterior, el 20 de noviembre de 2022, integrantes de la Asamblea del Pueblo de Xoco realizaron una protesta frente a la plaza Mítikah para recuperar lo que señalaron como espacio público en la calle Mayorazgo, ahora integrada al complejo.

La manifestación se llevó a cabo con una batalla de rap y la participación de músicos y activistas como Francisco Barrios “El Mastuerzo” y el rapero cubano David de Omini. Entre los mensajes se denunciaron afectaciones al agua, al espacio público y a las viviendas por el megaproyecto.

Según relató Elizabeth Álvarez, de la Asamblea Ciudadana, un hombre que dijo ser jefe de seguridad intentó desalojarlos, pero desistió tras la llegada de más manifestantes y colectivos. La protesta atrajo la atención de compradores que acudían al Buen Fin.