Alerta en CDMX por accidentes de trabajadores de limpieza: van 18 y una muerte

De acuerdo con un informe obtenido por Expansión Política vía transparencia, del 1 de octubre de 2024 –cuando inició la actual administración capitalina– al 15 de junio de 2025 se han registrado 18 accidentes de trabajadores de vía pública, casi la mitad de los registrados en todo el sexenio anterior, cuando se contabilizaron 34 accidentados.

No son solo accidentes. En julio pasado se registró el caso de una trabajadora de limpia que murió atropellada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Según la indagatoria, un conductor de un taxi circulaba a exceso de velocidad, perdió el control y embistió a la joven de 23 años que realizaba sus labores en la vialidad.

Aunque el conductor intentó huir, fue detenido por personal de la Secretaría de Obras y Servicios y por testigos que presenciaron los hechos.

Areli Carreón, analista en temas de movilidad y seguridad vial, señala que los accidentes registrados en este corto tiempo debe encender las alarmas de autoridades y pide reconocer que el cambio de uniformes puede afectar la integridad de los trabajadores.

“El haber cambiado el color de sus uniformes a uno más oscuro está poniendo en riesgo a los trabajadores de limpia”, dice.

El uniforme guinda

Carmen señala que, aunque los uniformes fueron distribuidos a finales de diciembre de 2024, su uso se volvió obligatorio a partir de enero, como parte de la nueva identidad asignada a las cuadrillas de trabajadores.

“Los anteriores uniformes (color verde) los regresamos. Yo no quería, porque con esos me sentía más segura, sí me veía mejor ante los carros. Estos, de día y en la sombra, casi no se notan; de noche, peor”, advierte.