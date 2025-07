Hoy No Circula 25 de julio de 2025: qué autos descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no pueden circular este viernes?

La restricción aplica de las 5:00 a las 22:00 horas para:

Vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0.

Que tengan holograma 1 o 2.

Si tu auto está en esta categoría, lo mejor será dejarlo en casa. Revisa aquí el calendario oficial .

Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)

¿Quiénes sí pueden circular?

Quedan exentos de la restricción:

Autos con holograma 0 o 00.

Vehículos eléctricos o híbridos.

Coches con holograma 1 o 2, pero que no tengan engomado azul ni terminación 9 o 0.

¿Hay Doble Hoy No Circula?

No. Este viernes no hay contingencia ambiental, así que no aplica el Doble Hoy No Circula. La medida se mantiene en su formato habitual.

¿Dónde se aplica?

El programa está vigente en:

Las 16 alcaldías de la Ciudad de México

18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán, Coacalco, Cuautitlán, Izcalli, Chalco, Chimalhuacán, Chicoloapan, Ecatepec, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan, Neza, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla, Tultitlán y Valle de Chalco.

Además, desde julio también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco, aunque las multas ahí comenzarán hasta enero de 2026.

¿De cuánto es la multa?

Si circulas sin autorización, puedes recibir una sanción que va de 2,262 a 3,394 pesos, según lo que determine la autoridad.

Recomendaciones para evitar contratiempos

Consulta el calendario oficial del Hoy No Circula.

Revisa el reporte de calidad del aire.

Planea tus traslados con anticipación.

Verifica si hoy te toca dejar el coche en casa.

Cumplir con el programa no solo evita multas: también contribuye a reducir la contaminación en la zona metropolitana del Valle de México.