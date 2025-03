Brugada 'toma' el Zócalo; entrega programas y entrena músculo para posicionarse

Una mejor forma en la que Brugada ha ocupado la Plaza de la Constitución para posicionarse políticamente son las jornadas de ‘Zócalo Ciudadano’ realizadas los martes, en las cuales la propia jefa de Gobierno acude junto a los integrantes de su gabinete así como cientos de funcionarios del Gobierno de la capital para escuchar las denuncias, peticiones y quejas directamente de los ciudadanos, en una atención uno a uno.

Los martes son días de Zócalo de Gobierno Ciudadano, donde convivimos de cerca con las y los habitantes de la #CapitalDeLaTransformación, y donde una servidora y las y los secretarios de gobierno de nuestra Ciudad escuchamos sus demandas, denuncias, problemas, necesidades y… pic.twitter.com/pemfSOgl7f — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) March 12, 2025

Perezblas considera que si bien es una estrategia difícil de mantener a largo plazo, es importante en un espacio político complejo como la Ciudad de México con 9.2 millones de habitantes, donde se tiende a aislar a sus gobernantes. Con ‘Zócalo Ciudadano’, se fomenta la cercanía bajo el lema ‘gobierno de territorio, no de escritorio’.

“Dependerá el éxito de esta estrategia de la efectividad de las gestiones porque se desdibuja el pretexto de que no se resuelve porque la mandataria no sabe. Tiene este doble filo: si bien puede ser muy efectivo en cuanto a expresar su cercanía, pero también negativo en la apreciación de por qué no hay resultados inmediatos”, indica la estratega política.