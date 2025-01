En Zócalo Ciudadano, Brugada recibe en mano las problemáticas de la CDMX

Karla González, habitante de la alcaldía Cuauhtémoc, fue atendida por personal de la Secretaría de Vivienda, a quien pidió acceder a algún programa para poder adquirir su propio hogar.

“Es para una vivienda propia, se le expuso el caso, en este momento no cuento con una y se comprometieron a darme seguimiento”, cuenta la joven.

Carolina Salguero, trabajadora de Participación Ciudadana asignada a la alcaldía Álvaro Obregón, se manifestó junto a un grupo de sus compañeros durante el Zócalo de Gobierno Ciudadano, pidiendo una audiencia con Brugada, pues desde diciembre no les han renovado contrato. Acusa que los quieren reemplazar con otro grupo de trabajadores.

“Nosotros no tenemos una certeza de un pago puesto que no hemos firmado nada. Ya hay una plantilla como tal contratada, cobrando y nosotros al final del día como tal todavía no hay contrato.

“Que nos respete como trabajadores. La apoyamos (a Brugada), luchamos para que ella estuviera como jefa de Gobierno y por lo tanto nosotros también creo que merecemos el respeto y la dignidad y el reconocimiento de nuestro trabajo”, afirma Carolina.