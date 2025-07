Trabajadores rechazan acuerdo para levantar paro en el Poder Judicial de CDMX

Pese a que Guerra Álvarez ha ofrecido públicamente un aumento del 5% en el sueldo -frente al 10% que demandan los trabajadores- en el acuerdo no se mencionaba ningún porcentaje.

"En la última reunión que tuvimos con el Gobierno se les planteó el 2%, dijeron que no podían firmar un documento, no podían firmar un porcentaje porque no estaban seguros si se iba a cumplir.

"Nos pidieron que esperáramos hasta el 15 de septiembre para ver cuánto se había ahorrado", comparte Ledezma.

Los ahorros dependerían del dinero que sobre tras la liquidación a los jueces y magistrados que terminen su cargo en septiembre, cuando entren los nuevos juzgadores que ganaron en la elección del 1 de junio.

Los trabajadores llevan varias semanas en paro de labores. (Foto: Shelma Navarrete)

El acuerdo solo establecía un monto de 29 millones de pesos "por única ocasión" para ser repartido de forma igual entre todos los trabajadores del nivel O46 al J20, así como el bono anual que ya recibían y avanzar en la basificación del personal.

"Ni siquiera terminé de leer el documento cuando los compañeros comenzaron a gritar '¡aumento, aumento!'", cuenta el trabajador.

Ledezma señala que trabajarán en una contrapropuesta para presentarla ante las autoridades y lograr un acuerdo para levantar el paro que lleva ya 34 días.

"Vamos a trabajar con la propuesta que nos dieron, vamos a hacer una contrapropuesta", comenta Ledezma.

Así mismo los trabajadores en paro organizan una planilla para competir por liderar el Sindicato Único de Trabajadores del Poder Judicial CDMX (SUTPJCDMX), pues hay elección y ellos plantean la necesidad de renovar a la cabeza pues Diego Valdez Medina ha ocupado el cargo durante 24 años y una vez más busca la reelección.