Sistema Anticorrupción CDMX no terminó de nacer y está en riesgo de desaparecer

Las razones del fracaso del Sistema Anticorrupción

Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de la organización Transparencia Mexicana, indica en entrevista que el Sistema Anticorrupción no es otra cosa que un conjunto de instituciones que ya existen y deben ponerse de acuerdo para dar resultados.

“Las instituciones no se han hecho dueñas del Sistema como un mecanismo para potenciar sus resultados. Si no hay resultados pues no funciona el Sistema Anticorrupción, pueden tener o no una Secretaría Ejecutiva, un Comité Coordinador, pero el punto importante es potenciar los resultados” Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

En la CDMX, un factor importante que ha obstaculizado la consolidación del Sistema Local Anticorrupción es que se le buscó asignar más funciones en lo local de lo que se establecía para el propio Sistema Nacional, que también se está desmantelando con las reformas constitucionales que provocaron la desaparición de organismos que formaban parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como el Inai.

“Le quisieron colgar al Sistema Local Anticorrupción cosas que no venían de la Ley General y mecanismos que no estaban fundamentados en la Constitución, entonces para quienes resisten los Sistemas Anticorrupción fue muy fácil invocar que había problemas de constitucionalidad”, advierte el especialista en entrevista con Expansión Política.

El Comité de Participación Ciudadana, que quedó sin integrantes desde hace dos años, falló en colocarse como interlocutor entre el Gobierno y la comunidad, agregó Bohórquez.

“La idea misma de los comités de participación ciudadana no es representar a la ciudadanía porque no representan a nadie, no fueron electos por voto popular, son puentes de comunicación entre la comunidad y las autoridades. El éxito de un Comité de Participación Ciudadana depende de qué tan bien conecta a la comunidad con el Gobierno, no solo de cuántos recursos tiene", indica el director de Transparencia Mexicana.