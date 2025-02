Los desafíos para los fiscales Anticorrupción y de Delitos Electorales en CDMX

¿Qué proponen para la Fiscalía de Delitos Electorales CDMX?

La independencia de otros poderes e intereses políticos, la especialización del personal y la atención a la violencia política de género están entre las prioridades a atender por las tres personas que aspiran a encabezar la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, según expusieron al comparecer ante la Comisión de Administración y Procuración de Justicia.

Daniel Osorio Roque, quien se ha desempeñado dentro de la propia Fiscalía capitalina en la Coordinación de Agentes del Ministerio Público y la Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos, consideró la independencia como uno de los elementos esenciales para investigar y perseguir la sanción de los delitos electorales.

“La capacidad que tiene la persona titular de dirigir las investigaciones con criterios técnicos que no deben estar sujetos a instrucciones de algún superior jerárquico y tampoco a presiones de ningún actor político formal o informal. (…) Esta Fiscalía debe dar en su vida cotidiana mensajes políticos de autonomía”, dijo ante las y los legisladores el 17 de febrero.

No obstante fue cuestionado por el diputado Royfid Torres, de Movimiento Ciudadano, al tener una denuncia en su contra interpuesta por Mariel Albarrán, quien acusó al funcionario de favorecer al ex magistrado Manuel Horacio Cavazos López para que no se ejerciera acción penal en su contra tras ser acusado de abusar sexualmente de sus dos hijas de 5 y 7 años.