En febrero, se consumó el desmoronamiento del Sistema Local Anticorrupción CDMX

Fernanda Avendaño, coordinadora Anticorrupción en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierte que además de representar un incumplimiento con lo establecido en la Constitución Mexicana respeto a los Sistemas Locales Anticorrupción, representa la desaparición del vínculo por el cual las instituciones se coordinarían para combatir la corrupción.

“Que las instituciones y su trabajo se hablen es la forma más eficiente y la que hasta ahora en México tenemos como la mejor herramienta para hacerlo. Cuando no hay esta coordinación de sentarse, de hablar entre las instituciones y tener una agenda en común, se vuelve más complicado identificar los fenómenos”, comenta la especialista a Expansión Política.

El gran discurso de quienes ahora nos están gobernando, de los distintos partidos, era el combate a la corrupción. Es muy paradójico que no tengamos mecanismos anticorrupción. Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica

Para Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica, el Comité de Participación Ciudadana debió ser un organismo que permitiera a los ciudadanos denunciar actos de corrupción sin la burocracia y falta de información que enfrentan al hacerlo, por ejemplo, a través de la Contraloría General.

“Desde que fueron electos no sabíamos quiénes eran, no tenían una trayectoria ni vínculos con la sociedad civil; no tenían mecanismo de comunicación, no hubo convocatoria para la Secretaría Ejecutiva sino que fue un poco de dedazo.

“Deberían combatir la corrupción al trabajar con la ciudadanía para que toda esa complejidad burocrática al denunciar la corrupción en la que vas de una ventanilla a otra y otra; que todo eso se simplificara y fuera un mecanismo que la ciudadanía sí utilizara”, señala en entrevista.