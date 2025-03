La Alameda Central y Bellas Artes, plazas públicas de todos y de nadie

“Ojitos mentiros no me mires, tu mirada tierna me enloquece, es que tu mirar se parece al radiante sol que amanece”... las parejas tardan en elegir a la próxima pareja de baile, mientras que otros adultos mayores no titubean, y extienden la mano con los primeros acordes del sonidero que se instaló frente a la Fuente La Dama, en donde es poca la convocatoria. Se acercan tres jóvenes con bolsas de mano de marca, la cumbia no las convence y se alejan.

En la Fuente Américas, el sonidero anuncia la próxima canción a cargo de “la mamá de los pollitos, la Sonora Matancera” y las parejas se arman en tiempo récord. No importa el año de nacimiento, importa que salgan los pasos marcados, algunos presumen lo bien que lo hacen, incluso con los ojos cerrados. Hacen de la Alameda Central la pista en donde lo que importa es la cadencia, el ritmo, las vueltas. Las miradas de quienes observan se pierden con los looks de playeras, tenis, gorras, con los vestidos de lentejuelas de color rosa pastel y marcado maquillaje de las bailadoras.

“He could play the guitar just like he's ringing a bell go go go Johnny Go Go”, seis jóvenes repiten pasos de rock entre el Hemiciclo a Juárez y la Fuente de Venus. Tres mujeres sordomudas pasan frente a los chicos y mueven los pies y manos, con mensajes de señas se les comenta que bailen, responden simulando que portan un bastón, que ya están grandes e invitan a que los jóvenes sí lo hagan. Los sonidos son percibidos con las miradas y atraen recuerdos a estas señoras que se alejan y continúan su plática con la lengua de señas.