Comercio informal cubre sitios emblemáticos y zonas prohibidas en centro de CDMX

Comercio a todas luces

En su sexto informe, el entonces jefe de gobierno, Martí Batres, resaltó que entre agosto de 2021 y abril de 2024 hubo una reducción en el número de comerciantes en vía pública al pasar de 17,864 a 11,000 puntos de venta en la calle.

Destacó que como parte del Plan de Ordenamiento para el Comercio en Vía Pública en el Centro Histórico, se lograron acuerdos con liderazgos de comerciantes, en los cuales se establecieron algunas condiciones como: no “toreo” (venta en vialidades y banquetas), no volanteo, no colocación sobre el arroyo vehicular, no colocación en calles recuperadas y no uso de radio (halconeo), los cuales debían prevalecer pese al cambio de administración.

En un recorrido realizado por Expansión Política se constató que dichos acuerdos, prácticamente son inexistentes y el comercio en vía pública se ejerce, a metros de distancia de autoridades capitalinas y federales, pese a la presencia de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Decenas de puestos ambulantes se han colocado en los alrededores del Palacio de Bellas Artes (el recinto cultural más importante del país) y a la vista de policías. (Foto: Moisés Pablo Nava/Cuartoscuro)

Frente a Palacio Nacional y sobre la calle Moneda, decenas de comerciantes ofrecen desde ropa, aparatos electrónicos, baterías recargables para celular, juguetes de acción, hasta vapeadores.

Por todas las calles que rodean Palacio Nacional, los comerciantes son vigilados por personas, en su mayoría jóvenes que portan radios de onda corta y usan motocicletas para su fácil traslado.

Al exterior de la estación Zócalo de la línea 2 del Metro existen decenas de comerciantes conocidos como "toreros". (Foto: David Santiago)

Desde 2009, la calle Madero que conecta el Eje Central Lázaro Cárdenas con el Zócalo, fue un espacio en el que el comercio informal estaba estrictamente prohibido. Hoy se pueden conseguir desde alimentos preparados, hasta souvenirs, ropa y diversos artículos.

La explanada del Palacio de Bellas Artes, uno de los sitios más turísticos y emblemáticos de la capital, se convirtió a partir de la entrada de la actual administración capitalina, en una romería durante todo el día.

Desde botanas hasta alimentos fritos y calientes se pueden adquirir en la explanada del Palacio de Bellas Artes. (Foto: Moisés Pablo Nava)

Los puestos se extienden también por pasillos de la Alameda Central y aceras de la avenida Juárez hasta la Avenida Balderas y la plaza de la Solidaridad.

En distintas calles del Centro Histórico hay venta de alimentos en los que se usa aceite para freír papas, calentar elotes y esquites, así como el uso de anafres con carbón caliente y estufas de gas LP.