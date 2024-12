CDMX: de "ciudad santuario" a refugio de migrantes en camellones y plazas

Daniel es uno de los cientos de migrantes que han convertido esta zona de la ciudad en un refugio temporal, donde enfrentan hacinamiento y condiciones insalubres, ante la falta de atención de autoridades locales y federales. Esto, a pesar de que la Ciudad de México fue declarada “Ciudad Santuario para Migrantes” desde 2017.

Daniel es migrante venezolano, habita en un campamento en inmediaciones del mercado de La Merced (David Santiago)

Para Daniel, cada día que pasa se acerca al límite de lo que considera humanamente soportable como migrante. Su esperanza de obtener una cita en el sistema CBP-One (Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) para entrar a ese país como refugiado parece desvanecerse con el tiempo y con el retorno del presidente Donald Trump.

“Ya no puedo más, ya tengo fecha. Si no me sale la cita (del CBP-One) en febrero me devuelvo a Colombia (donde vivió los últimos siete años) porque a Venezuela no regreso”, afirma sin titubeos.