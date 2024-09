¿De qué tratan las cinco iniciativas de reforma presentadas por Martí Batres?

2. Reforma en materia deportiva

De acuerdo con el jefe de Gobierno, esta propuesta es una iniciativa de reforma a la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, con la que se busca establecer un apoyo económico vitalicio para los medallistas paralímpicos, quienes solicitaron esta ayuda al Gobierno capitalino.

Esta reforma, explicó Batres, será una forma de estimular y de apoyar a quien tiene éxito en esta competencia paralímpica: “Tiene una complejidad, como cualquier competencia deportiva, pero adicional, porque son personas con discapacidad que acuden a estas competencias, entonces implica para ellos un esfuerzo extraordinario, doble o triple”.

“Lo que queremos remarcar es el esfuerzo, entonces, quien gane esta medalla, quien gane una medalla en los Paralímpicos merece un reconocimiento del gobierno, y nos pidieron algunos deportistas paralímpicos que pudiera haber este tipo de apoyo y nos parece justo dar una respuesta positiva”, agregó.

3. Reforma en materia de bienestar social

La tercera reforma a la constitución de Martí Batres será para establecer que el Estado tiene la responsabilidad de impulsar el bienestar social.

Así, en los principios rectores de la Constitución se establecerá la responsabilidad social del Estado.

“Es un concepto muy importante que deja en claro que hay una responsabilidad, una obligación social del Estado. Es el responsable de impulsar el bienestar social”, detalló.

4. Reforma para regular las rentas a corto plazo

La cuarta iniciativa presentada por Martí Batres será para regular la renta a corto plazo de viviendas en plataformas digitales como Airbnb. Tiene como objetivo evitar que la vivienda de interés social sea utilizada para estos fines.

“Tiene que ver con el uso del espacio de un inmueble, por ejemplo, que un inmueble no pueda dedicarse en su totalidad a renta de tipo Airbnb o de plataformas digitales; entonces, establecer ciertos límites al respecto, por poner un ejemplo. También una restricción para que la vivienda, que es producto de una inversión social pública, no se pueda dedicar al negocio de la renta digital, al Airbnb, porque hay una inversión pública para un bien social en ese caso”, detalló.

Esta reforma se sumará a la modificación que se aprobó para limitar el incremento a las rentas de viviendas en la Ciudad de México, la cual entró en vigor el 29 de agosto pasado.

Batres comentó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) participa en la preparación de la iniciativa, por lo que la dependencia ya formula y recaba nuevas propuestas que beneficien a la población y combata la gentrificación en algunas zonas de la ciudad.

5. Reforma a la Ley de reconstrucción

La quinta y última propuesta que forma parte de esta agenda legislativa se trata de una reforma a la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, para que se puedan vender o rentar los departamentos de redensificación, es decir, los que se construyeron para financiar la construcción de edificios dañados por los sismos de 2017.

“La idea es que no estén desgastándose, que no estén ociosos, sino que se puedan rentar en tanto no se vendan”, explicó.