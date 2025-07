Hoy No Circula Sabatino, 12 de julio 2025: autos que descansan en CDMX y Edomex

¿Qué autos no circulan este sábado 12 de julio?

Vehículos con holograma 1 y placas que terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

Vehículos con holograma 2, sin importar la terminación de placa.

Autos con placas foráneas, sin importar holograma o terminación.

La restricción es válida desde las 5:00 hasta las 22:00 horas.

Puedes consultar el calendario oficial en el siguiente enlace: https://hoynocircula.cdmx.gob.mx/

¿Quiénes pueden circular sin problema?

Vehículos con holograma 00 y 0.

Autos eléctricos e híbridos.

Vehículos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

El Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de vehículos, dependiendo del holograma y la placa (Came)

¿Habrá Doble Hoy No Circula?

No. El Doble Hoy No Circula sólo se activa durante contingencias ambientales, y para este sábado 12 de julio no está previsto, por lo que el programa se mantiene en su modalidad estándar.

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La restricción opera en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Y en Toluca y Santiago Tianguistenco?

Desde el 1 de julio, el programa también se aplica en estas zonas metropolitanas, con restricciones de lunes a sábado para autos con hologramas 1 y 2. Sin embargo, las multas comenzarán a aplicarse hasta el 1 de enero de 2026.

¿Cuál es la multa por incumplir?

Quienes no respeten la restricción pueden ser sancionados con multas que van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2,262 y 3,394 pesos en 2025, según la autoridad.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula Sabatino?

Es una extensión del programa de restricción vehicular para los sábados con el fin de reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Su funcionamiento es:

Vehículos con holograma 2: no circulan ningún sábado.

Vehículos con holograma 1:

No circulan el 1er y 3er sábado si la placa termina en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

No circulan el 2do y 4to sábado si la placa termina en número par (0, 2, 4, 6, 8).

En el quinto sábado del mes, solo los vehículos con holograma 2 y los foráneos tienen restricción.