Agua contaminada de BJ no representa riesgo, pero no se recomienda beberla

El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó que la sustancia hallada en el agua de algunas colonias de la alcaldía Benito Juárez, pertenece a la familia de los aceites o lubricantes sin rastros de gasolina, petróleo o diésel.

Aunque el agua no representa un riesgo para la salud, el mandatario no recomendó beberla. "Después de diversos estudios y análisis de particulares, universidades, instancias oficiales y laboratorios de alta especialización, podemos afirmar que el agua que se distribuye en dicha región no representa riesgos graves para la salud de la población", dijo.

"De cualquier manera, en el puesto de mando que instalamos desde que se recibieron los primeros reportes y en las visitas a los domicilios, hemos recomendado no beber del agua de la llave, ni de la almacenada en cisternas y tinacos que aún no se han lavado", abundó.