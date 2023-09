La carrera de Omar García Harfuch, aspirante a gobernar la CDMX | En fotos

¿De quién es hijo?

Omar García Harfuch nació en Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982. Hijo de Javier García Paniagua, político que en los setenta fue director del Dirección Federal de Seguridad, así como de la actriz María Sorté.

Omar García Harfuch de niño junto a su madre, la actriz María Sorté. (Foto: Omar García Harfuch/Facebook)

Trayectoria de Omar García Harfuch

Comenzó su carrera en 2008 dentro de la Policía Federal Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública, como jefe de departamento en la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Comenzó su carrera en la Policía Federal Preventiva. (Foto: Omar García Harfuch/Facebook)

Es licenciado en Derecho por la Universidad Continental, así como en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

Ha tomado especializaciones en seguridad como el diplomado Senior Executive in National and International Security, por la Universidad de Harvard; el Seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, del FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course, de la Administración de Control de Drogas​ del Gobierno de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).