Omar García Harfuch busca ser jefe de Gobierno

Omar García Harfuch destacó que durante su gestión al frente de la policía de la Ciudad de México se redujeron significativamente los delitos comparados con el inicio de la actual administración capitalina.

Dijo que su actividad al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana le permitió conocer las necesidades de los capitalinos en diferentes materias.

“Creo en el proyecto humanista que encabezan el presidente Andrés Manuel López Obrador, por eso quiero participar participar en este proceso, es por eso que pronto estaré dedicado el tiempo completo a recorrer las 16 alcaldías y escuchar las demandas de los capitalinos”, afirmó.

Entre los asistentes al anuncio estuvieron diputadas capitalinas tanto de la bancada de Morena y sus aliados el PT y el Partido Verde.

Asisitieron Guadalupe Morales, vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, la iztapalapense Marisela Zuñiga, la diputada Alicia Medina.

También asistieron el expanista Gonzalo Espina y el experredista Jorge Gaviño, ambos recientemente renunciaron a sus respectivos partidos, pertenecientes a la alianza Va por la CDMX, y se sumaron al proyecto de Claudia Sheinbaum rumbo al 2024.

En el evento también estuvo presente Jesús Sesma, diputado y dirigente del partido Verde en la Ciudad de México, quien en 2022 se causó polémica por comparar al entonces secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch con Batman, nombrándole “Harfuch, el guardián de la Ciudad”.

¿Quién es García Harfuch?

Originario de Cuernavaca, Morelos, Omar García Harfuch es licenciado en Derecho por la Universidad Continental y licenciado en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

Harfuch cuenta con diversos cursos, entre los que destacan: diplomado Senior Executive in National and International Security, por la Universidad de Harvard; el Seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, impartido por el FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course, auspiciado por la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

La principal crítica a su trayectoria profesional es haber pertenecido a instituciones policíacas en las que el mando era Genaro García Luna.

En 2008, en el gobierno del expresidente Felipe Calderón fue jefe de departamento de la coordinación de inteligencia para la prevención del delito de la Policía Federal, corporación creada en esa administración por Genaro García Luna. Cuestionado sobre el tema, el propio Harfuch declaró que nunca estuvo a las órdenes de quien fuera secretario de Seguridad de Felípe Calderón, hoy preso en Estados Unidos.

De 2012 a 2014, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Harfuch fue coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero, sobre ese episodio se le relaciona con haber participado en trabajar con el procurador Jesús Murillo Karam, en lo que fue la llamada "verdad histórica" sobre el ataque y desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Concretamente, la Fiscalía General de la República señaló que García Harfuch participó en el cónclave del 7 de octubre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde se organizó ese plan para ocultar lo que realmente sucedió con los estudiantes.

También sobre ese hecho, Harfuch se deslindó de las acusaciones; incluso explicó que las fechas de lo investigado sobre el caso Ayotzinapa no toman en cuenta sobre su transferencia.

En 2016, Harfuch ingresó a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como titular de la Agencia de Investigación Criminal hasta que renunció a su cargo en junio de 2019 para incorporarse a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México como jefe general de la Policía de Investigación.

En octubre de 2019, Harfuch fue nombrado por la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum como secretario de Seguridad Ciudadana en sustitución de Jesús Orta, quien fue investigado por peculado y el presunto desvío de 2,500 millones de pesos para la compra de aeronaves para la Policía Federal.

¿De quién es hijo Harfuch?

La mamá de Harfuch es María Sorté, quien tiene una trayectoria de más de cuatro décadas en el mundo del espectáculo, donde ha incursionado en el teatro, cine, televisión e incluso la industria musical.

La actriz estuvo casada con el priista Javier García Paniagua -papá de Harfuch-, fallecido en 1998, quien fue senador, secretario de la Reforma Agraria durante el mandato de José López Portillo y presidente del Partido Revolucionario Institucional.