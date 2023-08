Muerte de empresario pone en la mira seguridad en antros del Valle de México

Vecinos ponen ojo en bares

En el homicidio de Íñigo Arenas, el bar "República" en Polanco también fue puesto en la mira con una verificación realizada el 18 de agosto por la alcaldía Miguel Hidalgo a través de la Dirección General de Gobierno y Asuntos Jurídicos junto a personal del Instituto de Verificación Administrativa (Invea).

Durante esta revisión se encontraron inconsistencias en los documentos del establecimiento, por lo que fue suspendido y se dio un plazo de 10 días para presentar la documentación faltante.

En 2019 la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a una banda dedicada al robo y secuestro exprés que ofrecía servicio de taxi afuera del bar "República". Una vez que una víctima subía al vehículo, abordaban tres personas más para despojarle de sus pertenencias y abandonarle en Naucalpan.

Mayte de las Rivas, representante de la organización La Voz de Polanco, señala que tienen identificados al menos 10 antros que aprovechan lagunas legales y amparos para operar aún sin contar con uso de suelo para este giro.

“¿Cómo están operando entonces? Con un amparo u operan haciéndose pasar por clubes privados, que no tienen nada de ello porque pagas y entras, lo peor que te puede pasar es que tengas que reservar por internet y entras.

“Ya no nada más son lugares que están operando sin uso de suelo, no cumplen ninguna normativa de establecimientos mercantiles. Cierran a las 5, 6 o 7 de la mañana; no deberían fumar adentro y es un fumadero; las normas de protección civil, si fuera la secretaria para hacer una inspección, cerraría todos porque no cuentan con salidas de emergencia”, explica en entrevista.