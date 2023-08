Detienen a seis personas por la muerte de Iñigo Arenas Saiz

Marco Pinzón explicó que entre las personas detenidas se encuentra el capitán de meseros, así como otros cinco trabajadores que atendieron al hombre de 41 años, entre las 3:00 y las 7:00 horas del pasado 6 de agosto.

El apoderado legal explicó que el empresario llegó al lugar alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo en estado de ebriedad. Cerca de las 5:00 manifestó a los empleados que se sentía mal, por lo que le ofrecieron un vaso de agua.

“Empezaba a sentirse un poco mal. Lo dejamos descansar, lo dejamos dormir y como alrededor de las 7:00 de la mañana el personal se percata que no se mueve. Entonces el señor trata de reanimarlo, uno de nuestros capitanes le da los primeros auxilios y no, no reacciona el señor“, relató.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) no ha informado sobre las detenciones, sin embargo, ya abrió una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer qué fue lo que ocurrió.