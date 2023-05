Taboada califica de “montaje” acusaciones de Fiscalía y empresario en su contra

“No me voy a esconder”

El alcalde Santiago Taboada afirmó que desde finales de 2022 ingresó una demanda de amparo para solicitar a un juez federal que ordenara a la Fiscalía de la Ciudad de México conocer si existía una carpeta de investigación en su contra.

Relató que después de varias semanas de pugna, el Poder Judicial de la capital reconoció que sí estaba investigando al alcalde, y fue a través de un documento que remitió la empresa Telcel en el que reconoció que otorgó a las fiscalías de la Ciudad de México y Colima la geolocalización de su teléfono celular desde 2021.

Taboada añadió que a raíz de las investigaciones en su contra también fueron indagadas sus cuentas bancarias, no obstante, adjudicó este caso a sus intenciones por competir por la jefatura de gobierno en 2024.

“No me van a callar, no me van a doblar, no me va a detener la señora (fiscal Ernestina Godoy) ni su vocero (Ulises Lara), yo aquí los espero, saben dónde encontrarme, tienen mi geolocalización, yo no me voy a esconder”, apuntó.

Taboada Cortina dijo tener las pruebas de la inexistencia de algún proyecto en el que la alcaldía Benito Juárez haya tenido con alguna empresa vinculada al empresario que lo incrimina en presuntos actos de corrupción inmobiliaria, ya que las obras se hacen a través de licitaciones públicas, que son publicadas en la Gaceta oficial.

El alcalde confirmó que el próximo 8 de mayo, acudirá al Congreso de la Ciudad de México a comparecer ante diputados para informar sobre los trabajos realizados en distintos rubros en Benito Juárez.