ApuntesElectorales | Las impugnaciones contra la elección judicial

¿Por qué impugnamos?

Impugnamos, en primer lugar, porque es nuestro derecho, el acceso a la justicia y el agotar las instancias legales para defender derechos y hacer valer la Constitución. Decidimos acudir acompañados de algunas candidaturas, ya que en esta elección la legitimación para acceder a la justicia es sumamente acotada, los partidos politicos no pueden participar y por tanto no tienen legitimación para hacerlo, por ello desde las organizaciones ciudadanas se hacen valer precedentes en los que ya se nos había reconocido la legitimación y el interés jurídico para promover los juicios de conformidad.

Presentamos una impugnación jurídicamente sólida, tanto respecto de la construcción argumentativa como en la carga probatoria, pues no buscamos hacer politiquería, ni ruido mediático, lo que realmente queremos es defender la democracia, las elelecciones auténticas y el voto libre.

Más allá del resultado, consideramos que la manera en la que se desarrollaron las elecciones judiciales no debe de ser, ni de cerca, un estándar o ejemplo para los procesos electorales en nuestro país. Se trató de una elección sin condiciones reales de competencia, sin un diseño claro para su ejecución, llevada a cabo con prisas, improvisada de principio a fin. Una elección en la que no hubo un voto libre, no fue un ejercicio democrático auténtico, tampoco hubo equidad, ni certeza. Es una elección en la que la justicia le cerró las puertas una y otra vez a los justiciables.

La forma en la que se llevó a cabo la elección judicial es contraria a todos estos principios constitucionales que son esenciales para considerarla democrática, por ello solicitamos la nulidad de la elección por la violación a los principios constitucionales, causal que ha sido aplicada por la justicia electoral en elecciones de partidos políticos previas, en las cuales ha determinado la nulidad de la misma.

Optamos por la vía de la impugnación, ya que de nada sirve quejarse y reclamar si no se toma acción através de las instancias constitucionales, en las cuales esperamos que se privilegie la justicia, la Constitución y los principios democráticos sobre los intereses personales, la ambición y la presión política. En caso de no encontrar eco en las instancias nacionales, habrá que valorar las internacionales.

Estamos convencidos de que la democracia requiere que la defendamos porque no podemos normalizar este tipo de procesos en los cuales se simula la democracia y se toleran los excesos, abusos y malas prácticas.