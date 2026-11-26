Sinaloa y Michoacán: el riesgo de repetir el mismo modelo
Los tres objetivos gubernamentales anunciados —reducir homicidios, detener generadores de violencia y fortalecer instituciones locales— describen prioridades necesarias, pero no constituyen por sí mismos una política integral.
La seguridad no puede evaluarse exclusivamente mediante detenciones, despliegues y variaciones de homicidio cuando amplios sectores económicos permanecen expuestos a la extorsión, el despojo y la regulación criminal de sus actividades.
No se identifica en las fuentes oficiales consultadas un plan de política criminal que articule diagnóstico económico, metas, calendario y evaluación independiente para la agroindustria, la pesca, el turismo, el comercio y la minería.
Son actividades donde la violencia afecta decisiones productivas, inversiones, circulación de mercancías y permanencia de empresas. Su vulnerabilidad no es un efecto colateral de la inseguridad: constituye una dimensión del control criminal sobre la vida económica y social.
La comparación con Michoacán resulta inevitable. No porque ambos territorios presenten idénticas condiciones, sino porque el modelo de intervención federal reproduce una secuencia reconocible: despliegue extraordinario, detenciones, entrega de equipamiento y anuncios de seguimiento.
El Plan Michoacán obliga a formular la misma exigencia metodológica: establecer líneas de base, metas territoriales, indicadores económicos y sociales, responsables institucionales y evaluaciones independientes.
Sin esos instrumentos, cualquier estrategia corre el riesgo de confundir actividad gubernamental con transformación de las condiciones de seguridad.
La repetición también es una forma de fracaso
Sinaloa no necesita demostrar que el Estado puede movilizar 361 efectivos para detener a un objetivo prioritario; necesita demostrar que puede impedir que las estructuras criminales reconstruyan su capacidad, que las policías sean confiables, que las fiscalías investiguen sin interferencias y que los gobiernos locales recuperen autoridad sobre sus territorios.
Eso exige una política criminal que conecte inteligencia, investigación financiera, justicia, depuración institucional, protección de actividades productivas y evaluación pública.
La captura de Meza Flores puede ser un resultado importante.
Lo que no puede aceptarse es que su importancia operativa se utilice para presentar como resuelto un problema que permanece intacto en sus dimensiones territoriales, económicas, institucionales y políticas. El éxito de una intervención debe medirse por lo que deja de ocurrir después de ella, no por la espectacularidad de su ejecución.
México conoce demasiado bien esta secuencia: cae un dirigente, se despliegan tropas, se anuncian recursos, se multiplican los operativos y, meses después, aparecen nuevas disputas, nuevos mandos criminales y las mismas instituciones debilitadas.
La repetición de una política no acredita experiencia ni continuidad estratégica cuando reproduce las condiciones que originaron su fracaso. Puede generar resultados tácticos, fotografías de eficacia y victorias circunstanciales, pero no necesariamente seguridad.
El problema de Sinaloa no es que al Estado le falte capacidad para capturar criminales; es que, después de tantas capturas, sigue sin demostrar capacidad para impedir que el crimen vuelva a gobernar.
Y cuando un gobierno insiste en aplicar las mismas respuestas esperando resultados distintos, ya no enfrenta únicamente una crisis de seguridad: exhibe una crisis de inteligencia política, de aprendizaje institucional y de voluntad para corregir su propio fracaso.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.