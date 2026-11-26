El Departamento de Justicia estadounidense presentó el acontecimiento como resultado de la cooperación bilateral y atribuyó la investigación a su Homeland Security Task Force. Hay, por tanto, un componente de inteligencia compartida y trabajo institucional que no debe minimizarse.

Sin embargo, el problema analítico comienza precisamente donde termina el comunicado.

La eficacia de una investigación no se demuestra exclusivamente con la detención de su objetivo, sino con la capacidad institucional para anticipar sus consecuencias, desarticular sus estructuras y evitar que el vacío de poder produzca una nueva escalada criminal. La coincidencia entre una operación de esta magnitud y las presiones políticas procedentes de Washington obliga a examinar también la oportunidad gubernamental del anuncio.

No se trata de descalificar la captura por su contexto diplomático, sino de advertir que una decisión operativa puede ser legítima y, simultáneamente, resultar políticamente conveniente. El riesgo aparece cuando esa conveniencia termina definiendo la narrativa de éxito y desplaza la evaluación de los resultados reales.

El gobierno puede exhibir un objetivo detenido; lo que todavía debe demostrar es que consiguió modificar las condiciones que hicieron posible su permanencia criminal.







Desarticular una estructura no es eliminar a su dirigente

La trayectoria criminal atribuida a Meza Flores comprendía capacidad armada, control territorial y presencia en Guasave, Los Mochis y sectores de la sierra. Su captura no elimina automáticamente esos recursos.

Por el contrario, introduce una variable que las estrategias de seguridad mexicanas han tratado recurrentemente como consecuencia secundaria: la reorganización violenta de las estructuras criminales después de la neutralización de sus dirigentes.

Los bloqueos, incendios y enfrentamientos posteriores no son acontecimientos periféricos que deban incorporarse únicamente al balance de daños. Constituyen evidencia de que la organización conserva capacidad de respuesta, movilización y disputa. La fragmentación del liderazgo puede multiplicar los centros de decisión, acelerar las disputas internas y ampliar las oportunidades de expansión de otras facciones.

En ese escenario, la guerra entre las facciones de los hijos de Guzmán y la de Zambada, vigente desde septiembre de 2024, permanece como un problema estructural que esta detención no resuelve.

La concentración de aproximadamente 80 por ciento de los homicidios dolosos en Culiacán, mientras Mazatlán y Guasave también experimentan deterioro, obliga a superar la lectura municipal de la violencia.

El objeto de intervención debe ser el sistema territorial que permite reproducirla: carreteras, accesos serranos, laboratorios, puertos, casetas, inmuebles de seguridad y circuitos comerciales sometidos a extorsión.

Sin una comprensión de esas conexiones, la autoridad seguirá interviniendo sobre manifestaciones visibles de una economía criminal que conserva sus mecanismos de reproducción. Detener dirigentes sin desarticular capacidades financieras, logísticas y territoriales significa administrar sucesiones, no recuperar territorios.