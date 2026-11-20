En 2025 el Secretariado registró 11,081 víctimas, la cifra anual más alta de la década, y en el primer semestre de 2026 sumó 6,562, 9% más que un año antes. La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2026 la ubica como el delito más frecuente contra los negocios, y 91.8% de los delitos contra empresas no se denunció o no abrió investigación.
Guanajuato presume más de 103 millones de pesos que el escuadrón antiextorsión evitó entregar a extorsionadores: un contrafactual casi imposible de auditar, frente a una cifra negra que el INEGI sí mide.
Instituciones locales: lo que las declaraciones revelan y callan
El propio comunicado contiene una revelación involuntaria. Chiapas informó la detención de más de 500 servidores públicos, siete de ellos alcaldes, y Coahuila destacó la localización con vida de un alcalde de Tamaulipas. Esa combinación sugiere gobiernos locales permeados o bajo amenaza.
Ninguno de los cinco acuerdos aprobados aborda ese problema; uno promueve las licencias de conducir digitales.
Tampoco hay palabra sobre la capacidad de investigar. Los diagnósticos visitaron 18 fiscalías de 32, y los comunicados de prensa no ofrecen un solo dato sobre carpetas resueltas, sentencias u homicidios esclarecidos, pese a que la FGR envió representante.
Sin investigación sólida, la detención alimenta la estadística y no desarticula estructuras.
La secretaria ejecutiva del SESNSP, Marcela Figueroa, informó nueve diagnósticos en dos años, con visitas a 61 policías municipales en un país de más de 2,000 municipios.
Para 2027 anunció certificar academias, implantar el servicio profesional de carrera y regularizar el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública.
Interpreto: el sistema opera sin esos cimientos, pese a ser obligaciones de larga data. Mientras tanto, la organización Causa en Común documenta 166,224 policías municipales en 2024, seis por ciento menos que dos años antes y la cifra más baja desde 2010, coincidiendo con la eliminación del FORTASEG en 2021.
Cincuenta y cinco por ciento gana menos de 15,000 pesos mensuales, 516 municipios carecen de corporación propia y entre octubre de 2024 y octubre de 2026 fueron asesinados al menos 665 policías, 360 municipales.
Percepción y prospectiva
La percepción de inseguridad urbana bajó a 58.1% en septiembre, el nivel más bajo desde 2013, según el INEGI, y eso merece reconocerse. Pero casi seis de cada diez adultos urbanos siguen sintiéndose inseguros, y en una decena de ciudades lo sienten ocho de cada diez o más.
Ahí no hay comunicado o discurso en pleno que alcance. Lo que se necesitan son políticas basadas en resultados tangibles y evaluables.
- A corto plazo, es necesario publicar una sola cifra de homicidio conciliada entre INEGI, fiscalías y Secretariado, con metodología abierta y una base de comparación única para todos los estados.
- A mediano plazo, integrar desapariciones y “otros delitos contra la vida” en un indicador de violencia letal, y medir la inteligencia en vinculaciones y sentencias.
- A largo plazo, restituir un fondo etiquetado para policías municipales con la carrera policial como condición, porque ninguna estrategia nacional sostiene territorio con corporaciones de salarios y prestaciones precarios.
Veredicto
Los discursos oficiales describen una maquinaria que cuando se reúne, diagnostica y firma.
Los datos muestran otra cosa: homicidios al alza dos meses seguidos, una brecha de 5,140 muertes entre dos fuentes oficiales, desapariciones sin cierre, extorsión en máximos y policías municipales sin sostén.
La estrategia tiene logros reales, pero que los administra como propaganda.
Gobernar con porcentajes que cambian según el estado y silencios que cambian según el delito equivale a prometer paz sin dejar que nadie la audite.
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*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.
Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.
Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.