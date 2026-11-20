Inteligencia medida en detenciones

García Harfuch afirmó que la inteligencia ya no se queda “en un estante o en un servidor” y que se traduce en detenciones y “más delincuentes fuera de las calles”.

Medir inteligencia en detenciones es medir la acción, no el efecto.

En la asamblea convocada no mencionan vinculaciones a proceso, sentencias ni reducción de la capacidad de fuego de los grupos. Se presume con orgullo que el estado de fuerza de la UIF creció 60% y el del CNI 40, pero sin decir de qué número partieron.

Un porcentaje sin base es una anécdota con apariencia de dato.

Porcentajes sin base común

Chiapas presentó una reducción de 75% en homicidios. El Secretariado Ejecutivo la había cifrado en 64, de 2.5 a 0.9 homicidios diarios entre diciembre de 2024 y agosto de 2026.

Guanajuato dijo “hasta 75%”; la serie oficial muestra 72, medido contra una línea base escogida: febrero de 2025.

El noreste reportó 1,052 homicidios en 2025 frente a 558 en 2026, sin precisar el periodo comparado.

Cuando cada estado elige su base y su ventana, la suma es un álbum de mejores fotografías.

El repunte y la brecha de 5,140 muertes

Tampoco hay una explicación contundente sobre la afirmación de que el promedio diario nacional de homicidio doloso subió de 40.8 en agosto a 42.2 en septiembre y a 43.4 en octubre.

La baja acumulada de 50% desde septiembre de 2024 es real en la estadística del Secretariado, pero esa estadística tiene un problema documentado: en 2025 el INEGI contó 29,488 homicidios y el Secretariado 24,348.