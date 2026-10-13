La tercera reforma judicial que se avecina ¿será la vencida?

El pasado 6 de octubre, los presidentes de la Suprema Corte, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral y del Órgano de Administración Judicial presentaron una propuesta conjunta para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Amparo. Hugo Aguilar, presidente de la Corte, sostiene que no se trata de corregir la reforma judicial, sino de consolidarla. Sin embargo, varias modificaciones parecen responder precisamente a problemas derivados de su implementación.

Uno de los cambios más reveladores es la regulación de las nuevas Secciones de la Suprema Corte. La reforma original eliminó las dos Salas que durante décadas permitieron distribuir el trabajo entre los ministros. La nueva integración comenzó a funcionar exclusivamente en Pleno, bajo la promesa de una justicia más eficiente. Ahora se propone que ocho de los nueve ministros puedan distribuirse en dos Secciones para resolver determinados asuntos.



Aunque tendrán facultades más limitadas que las antiguas Salas y no podrán establecer jurisprudencia, su creación evidencia las dificultades operativas de concentrar toda la actividad jurisdiccional en el Pleno. Primero desaparecieron las Salas en nombre de la transformación judicial. Ahora se busca recuperar parcialmente su función, aunque con otro nombre.

La propuesta también modifica el artículo 217 de la Ley de Amparo para establecer expresamente que la jurisprudencia del Pleno será obligatoria para las Secciones. No se trata de una nueva restricción general al amparo, sino de una adecuación relacionada con la organización interna de la Corte. Resulta significativo que apenas un año después de transformar profundamente su estructura sea necesario volver a legislar sobre la distribución de competencias.