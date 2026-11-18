A nivel estatal hubo grandes sorpresas, como la de Texas, donde por primera vez en décadas arrebataron a los republicanos tanto la gubernatura como la senaduría, pero donde el votante ha dejado claro que buscan conciliación más que confrontación.
Hay otras plazas, como Michigan, donde el candidato a Senador no convencía a muchos votantes, por sus visiones absolutistas, pero le dieron el beneficio de la duda por castigar a los republicanos; por lo que el panorama no es de total confianza, e incluso, de algo de desconfianza.
Para los Demócratas es fundamental entender el contexto en el que ganaron esta elección, y escuchar todas las dudas y reticencias que hay hacia ellos, para realmente trabajar en ser una oferta política que atraiga y convenza, y no solo una de voto por descarte.
Deben trabajar en una visión de país que promueva el diálogo, el reconocimiento del otro y la cohesión social en contraste con la polarización y encono actuales, para ser competitivos en 2028.
Un dato electoral muy positivo es que, por primera vez, 17 gubernaturas fueron ganadas por candidatas mujeres, una de ellas incluso la primera mujer descendiente de familia de esclavos en el sur, y otra la primera mujer de origen nativo americano. Un gran avance en diversidad.
Para México, es importante tener claro que la ecuación bilateral no cambia mucho. Los Demócratas no se caracterizar por ser muy cercanos a nuestro país. Incluso, han tenido acciones y actitudes duras, por ejemplo, imponiendo obligaciones laborales bajo TMEC para beneficios de sus sindicatos.
Además de que debemos entender que en lo sustancial el Ejecutivo sigue teniendo amplias facultades, y el Legislativo no tienen los votos suficientes para deshacer muchas políticas actuales.
Estas intermedias deben analizarse a profundidad para entender sus causas, así como implicaciones presentes y futuras; y sobre eso establecer una estrategia integral para nuestro diálogo bilateral en los dos años de la actual administración, y hacia adelante.