Pero es muy importante entender el contexto de estas intermedias, y no caer en la trampa de interpretaciones fáciles. El voto fue claramente de castigo a Trump, no fue un voto a favor de los Demócratas; al menos no a nivel general.

Esta diferencia es muy importante, y es indispensable que la entienda el partido Demócrata para evitar caer en sus conocidos errores de juicio al momento de estar en posiciones de poder. La gente no votó por convencimiento de ellos, sino por descarte ante el enojo con el oficialismo.

Fue una elección plenamente coyuntural, que significó grandes dilemas para muchos grupos de votantes que, a pesar de haberle dado una segunda oportunidad a Trump, están profundamente insatisfechos con su radicalismo, y las afectaciones por sus decisiones de gobierno.

Pero al mismo tiempo, votantes que tenían una marcada decepción por los malos gobiernos demócratas, que en poco o nada les beneficiaron. Se sintieron tan traicionados por tantas promesas incumplidas, que el voto hacia Trump creció entre su primero y segundo mandato.

El 3 de noviembre, los votantes decidieron la integración de buena parte del Poder Legislativo estadounidense. (Foto: ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)



Diversos estudios académicos y demotécnicos encontraron, sobre todo en este segundo mandato, que segmentos de votantes vistos como tradicionalmente demócratas, se fueron sumando a Trump, no por convencimiento sino por castigo a su partido por su desconexión con la sociedad.

Sin embargo, esta segunda vuelta de Trump terminó por perjudicar directamente a muchos de ellos, particularmente en dos frentes: el daño a tantas familias por las políticas violentas anti-inmigración, y la escalada de precios que se ha dado a partir de la innecesaria guerra con Irán.

Hay quienes ponen a la política arancelaria como un factor de pesos por su impacto en los precios al consumidor. Pero la realidad es que eso ha tenido muy poco impacto. Es mucho más fuerte la inflación por Irán, y mucho más duro el daño por las muertes y separación de familias migrantes.