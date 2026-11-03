En educación superior, la SEP promoverá, en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el uso crítico de la tecnología.
El objetivo es que los jóvenes comprendan el funcionamiento de los algoritmos, las implicaciones de la inteligencia artificial y el papel de las herramientas digitales en su formación académica y en la sociedad.
El secretario de Educación Pública subrayó que la iniciativa no busca alejar a los estudiantes de la tecnología, sino fomentar prácticas que permitan aprovechar sus beneficios de manera consciente y responsable.
¿Por qué se restringirá el uso de celulares en las escuelas?
De acuerdo con el gobierno federal, el uso excesivo y sin regulación de dispositivos digitales puede afectar la atención, la concentración, el aprendizaje y la convivencia de los estudiantes.
Como parte del diagnóstico para elaborar los lineamientos, la SEP realizó una consulta nacional en la que participaron 565,396 figuras educativas.
Entre los resultados, 79.7% de los docentes reportó dificultades de los estudiantes para mantener la atención; 74.8% identificó problemas para recordar información y 73.3% observó dificultades para regular las emociones o afrontar situaciones de frustración.
Además, 38.7% de los participantes reportó conflictos iniciados en redes sociales u otros espacios digitales que posteriormente continuaron o se manifestaron dentro de las escuelas.
El diagnóstico también identificó que 33.2% de los docentes detectó la toma o difusión de fotografías, audios o videos sin consentimiento, mientras que 29% señaló situaciones de ciberacoso o agresiones mediante medios digitales.
Con estos lineamientos, el gobierno federal busca modificar la relación de los estudiantes con los dispositivos electrónicos dentro de los planteles y recuperar espacios para la convivencia presencial.
Mario Delgado llamó a docentes, madres, padres de familia, tutores y estudiantes a sumarse a la iniciativa para que las escuelas sean espacios de aprendizaje, diálogo y convivencia.