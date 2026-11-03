La estrategia, impulsada por el gobierno de la presidenta y aprobada por las autoridades educativas de las 32 entidades del país y publicada en el Diario Oficial de la Federación , busca reducir las distracciones, favorecer la concentración de los estudiantes, fortalecer la convivencia escolar y promover un uso responsable de la tecnología.

¿Se prohibirá el uso de celulares en escuelas en México?

El pasado viernes 27 de octubre, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que los lineamientos entrarán en vigor el 3 de noviembre y precisó que las reglas serán distintas según el nivel educativo.

“Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula. El próximo 3 de noviembre nos quedamos sin celulares en las escuelas. ¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, expresó durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

¿En qué escuelas se restringirá el uso de celulares?

La disposición contempla reglas diferenciadas para educación básica, media superior y superior.

En educación básica, que comprende los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria, los dispositivos móviles personales estarán restringidos durante la jornada escolar, tanto en las aulas como en los periodos de recreo.





Esto significa que los estudiantes no podrán utilizar sus teléfonos celulares durante las clases ni en los descansos dentro de los planteles, con las excepciones contempladas en los lineamientos.