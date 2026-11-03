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México

¿Tu hijo lleva celular a la escuela? Las nuevas reglas para usar dispositivos en primarias, secundarias y universidades

Después del puente por el Día de Muertos, estudiantes regresarán a las aulas con las nuevas reglas para el uso de dispositivos móviles, anunciadas por el Gobierno federal.
mar 03 noviembre 2026 12:07 PM
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Restricción de teléfonos celulares en las escuelas de México a partir del 3 de noviembre.
La restricción del uso de celulares en las escuelas entra en vigor este martes 3 de noviembre. (Foto: Imagen generada con IA)

Después del puente por el Día de Muertos , los estudiantes de todo el país regresarán a las aulas con una nueva disposición: el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos digitales personales estará restringido durante las jornadas escolares a partir de este martes 3 de noviembre.

La medida, impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), aplicará tanto en planteles públicos y particulares de educación básica, que comprende educación inicial, preescolar, primaria y secundaria.

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La estrategia, impulsada por el gobierno de la presidenta y aprobada por las autoridades educativas de las 32 entidades del país y publicada en el Diario Oficial de la Federación , busca reducir las distracciones, favorecer la concentración de los estudiantes, fortalecer la convivencia escolar y promover un uso responsable de la tecnología.

¿Se prohibirá el uso de celulares en escuelas en México?

El pasado viernes 27 de octubre, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que los lineamientos entrarán en vigor el 3 de noviembre y precisó que las reglas serán distintas según el nivel educativo.

“Queremos que regresen la convivencia en los patios, las charlas en los pasillos, la concentración y las amistades en el aula. El próximo 3 de noviembre nos quedamos sin celulares en las escuelas. ¡Apaga la pantalla y enciende tu imaginación!”, expresó durante la Cuarta Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria 2026 del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu).

¿En qué escuelas se restringirá el uso de celulares?

La disposición contempla reglas diferenciadas para educación básica, media superior y superior.

En educación básica, que comprende los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria, los dispositivos móviles personales estarán restringidos durante la jornada escolar, tanto en las aulas como en los periodos de recreo.

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Esto significa que los estudiantes no podrán utilizar sus teléfonos celulares durante las clases ni en los descansos dentro de los planteles, con las excepciones contempladas en los lineamientos.

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¿Cuándo sí pueden usarse los celulares?

De acuerdo con el titular de la SEP, la intención es recuperar los espacios de convivencia entre niñas, niños y adolescentes, así como propiciar las conversaciones, las amistades y la interacción directa en las escuelas.

Sin embargo, los dispositivos podrán utilizarse cuando exista una finalidad pedagógica y su uso esté contemplado en las actividades educativas bajo la orientación de los docentes.

Los dispositivos móviles también se podrán utilizar en casos de emergencias personales, por motivos de discapacidad, accesibilidad, inclusión, necesidades de salud o atendiendo a las necesidades particulares y extraordinarias de las comunidades educativas.

¿Qué pasará con los celulares en preparatorias y universidades?

En educación media superior, la restricción no será uniforme para todos los planteles. Mario Delgado explicó que cada institución establecerá sus propias reglas mediante acuerdos con su comunidad educativa.

De esta manera, las preparatorias y bachilleratos podrán definir las condiciones para utilizar teléfonos celulares y otros dispositivos digitales, de acuerdo con sus necesidades y contextos particulares.

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En educación superior, la SEP promoverá, en coordinación con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el uso crítico de la tecnología.

El objetivo es que los jóvenes comprendan el funcionamiento de los algoritmos, las implicaciones de la inteligencia artificial y el papel de las herramientas digitales en su formación académica y en la sociedad.

El secretario de Educación Pública subrayó que la iniciativa no busca alejar a los estudiantes de la tecnología, sino fomentar prácticas que permitan aprovechar sus beneficios de manera consciente y responsable.

¿Por qué se restringirá el uso de celulares en las escuelas?

De acuerdo con el gobierno federal, el uso excesivo y sin regulación de dispositivos digitales puede afectar la atención, la concentración, el aprendizaje y la convivencia de los estudiantes.

Como parte del diagnóstico para elaborar los lineamientos, la SEP realizó una consulta nacional en la que participaron 565,396 figuras educativas.

Entre los resultados, 79.7% de los docentes reportó dificultades de los estudiantes para mantener la atención; 74.8% identificó problemas para recordar información y 73.3% observó dificultades para regular las emociones o afrontar situaciones de frustración.

Además, 38.7% de los participantes reportó conflictos iniciados en redes sociales u otros espacios digitales que posteriormente continuaron o se manifestaron dentro de las escuelas.

Ve además:

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Los 10 "mandamientos" de la SEP contra el uso de celulares en las escuelas: "Me gusta convivir sin redes sociales"

El diagnóstico también identificó que 33.2% de los docentes detectó la toma o difusión de fotografías, audios o videos sin consentimiento, mientras que 29% señaló situaciones de ciberacoso o agresiones mediante medios digitales.

Con estos lineamientos, el gobierno federal busca modificar la relación de los estudiantes con los dispositivos electrónicos dentro de los planteles y recuperar espacios para la convivencia presencial.

Mario Delgado llamó a docentes, madres, padres de familia, tutores y estudiantes a sumarse a la iniciativa para que las escuelas sean espacios de aprendizaje, diálogo y convivencia.

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SEP Mario Delgado Educación

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