No hablan español, pero los ‘No sabo kids’ son parte del voto latino que movió el mapa electoral de EU

Sin un dato oficial que permita medir su peso en la elección del pasado 3 de noviembre , las estimaciones muestran que los jóvenes latinos respaldaron mayoritariamente a los candidatos demócratas.

“Es la primera vez en mi vida que he visto a la juventud venir a votar”, dijo Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona, a Telemundo .

¿Por qué se les llama ‘No Sabo Kids’?

La expresión “no sabo” surge de una conjugación incorrecta del verbo saber. En lugar de decir “yo sé”, algunas personas dicen “yo sabo”, una forma que se convirtió en motivo de burlas hacia los hijos y nietos de inmigrantes latinoamericanos que no dominan el español.

Durante años, el término se utilizó para señalar a quienes no hablaban con fluidez el idioma de sus familias. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, algunos jóvenes comenzaron a apropiarse de la expresión para hablar de su identidad, sus raíces y la experiencia de crecer entre dos culturas.

En 2023, incluso NBC News ya documentaba el fenómeno en un reportaje. En ese entonces se calculaban 644 millones de visualizaciones en TikTok con el hashtag #nosabokids, actualmente se acercan a los 323,000 millones.

“Los ‘no sabo’ sí saben”. El voto que influyó en las elecciones

La relevancia electoral de los jóvenes latinos se relaciona con el crecimiento de esta población en Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas migratorias y la preocupación por la situación de sus familiares.