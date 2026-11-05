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México

No hablan español, pero los ‘No sabo kids’ son parte del voto latino que movió el mapa electoral de EU

El no saber conjugar en el idioma con el que crecieron, lo convirtieron en una apropiación cultural y en un movimiento que transcendió en las elecciones intermedias.
jue 05 noviembre 2026 07:09 PM
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voto latino elecciones estados unidos 2026
Los "no sabo kids" acudieron a las urnas para representar a sus familiares que no podían votar por no tener la ciudadanía estadounidense. (Foto: Apu Gomes/AFP )

Crecieron en hogares hispanohablantes, pero no dominan el idioma de sus padres o abuelos. Sus raíces latinas y la preocupación por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump llevaron a algunos de ellos a participar en las elecciones intermedias de Estados Unidos, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

Son los llamados “No Sabo Kids”, una generación de jóvenes estadounidenses de origen latino que ganó visibilidad en la conversación electoral por su identidad cultural y su participación política.

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Sin un dato oficial que permita medir su peso en la elección del pasado 3 de noviembre , las estimaciones muestran que los jóvenes latinos respaldaron mayoritariamente a los candidatos demócratas.

“Es la primera vez en mi vida que he visto a la juventud venir a votar”, dijo Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona, a Telemundo .

¿Por qué se les llama ‘No Sabo Kids’?

La expresión “no sabo” surge de una conjugación incorrecta del verbo saber. En lugar de decir “yo sé”, algunas personas dicen “yo sabo”, una forma que se convirtió en motivo de burlas hacia los hijos y nietos de inmigrantes latinoamericanos que no dominan el español.

Durante años, el término se utilizó para señalar a quienes no hablaban con fluidez el idioma de sus familias. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, algunos jóvenes comenzaron a apropiarse de la expresión para hablar de su identidad, sus raíces y la experiencia de crecer entre dos culturas.

En 2023, incluso NBC News ya documentaba el fenómeno en un reportaje. En ese entonces se calculaban 644 millones de visualizaciones en TikTok con el hashtag #nosabokids, actualmente se acercan a los 323,000 millones.

“Los ‘no sabo’ sí saben”. El voto que influyó en las elecciones

La relevancia electoral de los jóvenes latinos se relaciona con el crecimiento de esta población en Estados Unidos, el endurecimiento de las políticas migratorias y la preocupación por la situación de sus familiares.

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Algunos acudieron a las urnas también para representar a parientes que no podían votar por no tener la ciudadanía estadounidense.

“Me preocupa que algo le pueda pasar a mi familia”, contó una joven a Telemundo sobre su decisión de participar en las midterms.

Las estimaciones de CIRCLE , centro de investigación de la Universidad Tufts, muestran que el voto joven se inclinó hacia los demócratas. De acuerdo con un primer análisis, el 71% de los electores de entre 18 y 29 años respaldó a candidatos demócratas a la Cámara de Representantes, frente al 25% que votó por republicanos.

En una actualización posterior, CIRCLE, con datos del proyecto NORC Civic Health & Elections, estimó que el 66% de los jóvenes de ese rango de edad votó por candidatos demócratas y el 31% por republicanos. Entre los jóvenes latinos, el respaldo a los demócratas llegó al 71%.

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Víctor Bucio, estadounidense de 34 años e hijo de padres mexicanos, señaló a AFP que la salida de los jóvenes a votar es el cambio que se necesita para comprender la importancia de su voto en la sociedad estadounidense.

"Yo soy un 'no sabo'. Sé español lo suficiente como para hablar con mi mamá con regularidad. Pero los no sabo sí saben", dijo.

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