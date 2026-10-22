Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

Narcos con RFC europeo: la sucursal de Ludwigsfelde

Mientras contamos laboratorios, ellos cuentan dividendos muy tranquilamente. Durante 20 años hemos medido el éxito en toneladas aseguradas y fotografías de detenidos, mientras el negocio seguía facturando.
jue 22 octubre 2026 06:02 AM
Añadir Expansión Política en Google
Desmantelamiento Narcolaboratorio
El día que la política mexicana acepte que investigar el dinero la incomodará primero a ella, habremos comenzado a combatir de verdad a estas empresas, apunta Alberto Guerrero Baena. (Foto: Secretarías de Estado/Cuartoscuro.)

Ludwigsfelde: la sucursal
Ludwigsfelde tiene unos 30,000 habitantes y ninguna fama criminal. El 15 de julio de 2026 la policía alemana desmanteló ahí un laboratorio de metanfetamina y detuvo a tres mexicanos, a 10 kilómetros de Berlín.

No es una anécdota: es una sucursal.

Entre 2019 y 2020 ya habían caído 19 "cocineros" mexicanos en Países Bajos y Bélgica. En 2025 aparecieron laboratorios en Marsella y Polonia, y en agosto de 2026 cuatro presuntos integrantes del CJNG fueron detenidos en Praga, acusados de buscar armamento de uso militar. Rumanía y Bulgaria, sobre la ruta de los Balcanes, se perfilan como bases.

Publicidad

Lo que antes era tránsito hoy es operación instalada.

16 países, una cifra con letra pequeña

La investigación que The Guardian publicó el 13 de octubre, tras cuatro meses de trabajo, ubica a organizaciones de Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, México y Estados Unidos en al menos doce países europeos, con posibilidad de llegar a dieciséis.

El dato más duro: la cocaína incautada en la Unión Europea creció 471% entre 2014 y 2024. Conviene precisión: la cifra de 16 proviene de un informe de la Fiscalía de São Paulo sobre el PCC brasileño, y no debe repetirse como hecho consolidado para todos los grupos.

Conoce más:

Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sostiene un documento con ambas manos.
voces

UIF: Unidad de Información Fugaz


Los números de Europol que recogió la prensa a propósito de esa investigación apuntan en la misma dirección: 731 redes transnacionales peligrosas dedicadas al narcotráfico, de las cuales 149 tendrían vínculos con organizaciones latinoamericanas.

Es aproximadamente una de cada cinco. Cabe la cautela de que provienen de una cobertura periodística y no del documento original, pero el orden de magnitud basta para entender que no hablamos de un fenómeno marginal ni de coyuntura.

De banda a corporación

Hay que establecer una premisa: el mercado europeo es fragmentado, de estructuras planas y redes fluidas, donde los latinoamericanos se integran como socios, no como conquistadores.

El "delito como servicio" hace el resto: químicos, logística, lavado y armas contratables por encargo. Eso es una cadena de suministro. Un proveedor aporta conocimiento de producción, un socio local distribuye, un tercero lava. Contratos tácitos, riesgo compartido, diversificación de mercados. Si eso no es gestión empresarial, se le parece demasiado.

Publicidad

Hay además una lectura que no gusta. La presión estadounidense, incluida la designación terrorista de 2025, que según muchos analistas ha movido poco el comportamiento criminal, podría estar empujando parte del negocio hacia otro continente, donde ciertas actividades, como el lavado, resultan menos riesgosas.

Es una hipótesis razonable, no una certeza. Pero si es correcta, endurecer únicamente el frente americano desplaza el problema; no lo disuelve.

Donde de verdad les duele

Un laboratorio se reconstruye en semanas. Un cargamento perdido es costo operativo.

Lo que una empresa criminal no repone con facilidad es su capital: cuentas, inmuebles, testaferros, sociedades y la confianza de quienes se lo guardan. Durante 20 años hemos medido el éxito en toneladas aseguradas y fotografías de detenidos, mientras el negocio seguía facturando. Perseguir a los cocineros es necesario.

Pensar que basta con ello es una ingenuidad costosa.

La inteligencia financiera como adorno

México cuenta con una Unidad de Inteligencia Financiera, con reportes y con congelamientos de cuentas. Lo que no ha construido, y este es mi juicio como analista, no un dato oficial, es una política de Estado donde rastrear el dinero sea el eje y no el complemento de la estrategia.

Publicidad

Se usa de manera intermitente: a veces con eficacia espectacular, a veces con tiempos políticos sospechosamente convenientes. Una cuenta congelada sin sentencia que la sostenga es un titular.

Una sentencia con extinción de dominio es una derrota para el negocio.

La distancia entre ambas se llama capacidad ministerial: fiscalías financieras, peritos contables, jueces que entiendan ingeniería societaria.

Ese déficit se agrava en estados y municipios, donde casi nadie se pregunta cuánto vale realmente una constructora, una gasolinera o una alcaldía.

Y mientras no se corrija, cada operativo seguirá siendo la mitad de una historia que nunca llega a su desenlace judicial, ni ante la opinión pública.

La razón de fondo es política.

Seguir el dinero conduce a financiadores de campañas, contratistas, notarios, desarrolladores, instituciones financieras menores y apellidos respetables.

Conduce a todos los colores y a todos los órdenes de gobierno.

Por eso se posterga, se administra, se dosifica. Ninguna estrategia seria contra empresas criminales sobrevive a la selectividad: si la inteligencia financiera solo muerde adversarios, deja de ser inteligencia y se vuelve instrumento de facción, y los criminales lo aprenden antes que nadie.

Cinco decisiones y un conflicto de intereses

Cinco decisiones concretas.

-Primera: dotar a la UIF de autonomía técnica ( cambiarla de adscripción de SHCP a SSPC), presupuesto blindado y acceso efectivo a registros de beneficiario final, notariales, inmobiliarios y vehiculares.

-Segunda: crear fiscalías financieras especializadas, evaluadas por sentencias y bienes extinguidos, no por comunicados.

-Tercera: supervisar con rigor los activos virtuales y las plataformas que los intercambian; la documentación que revisé no acredita un uso masivo de criptomonedas por estas redes en Europa, así que la exigencia es preventiva, no alarmista.

-Cuarta: cooperación operativa permanente con Europol, Eurojust y agencias europeas; si el negocio es transatlántico, la investigación patrimonial también debe serlo.

-Quinta: auditar el dinero político antes de las elecciones de 2027, empezando por el de casa.

Contar laboratorios es perder

Hay que decirlo con crudeza: mientras Europa descubre estas redes por sus laboratorios y sus puertos, México las conoce desde hace décadas por sus víctimas.

Tenemos la experiencia, los expedientes y los muertos. Lo que nos ha faltado es convertir ese conocimiento en una ofensiva patrimonial sostenida, con continuidad más allá de cada sexenio y de cada tablero electoral.

La experiencia que no se institucionaliza se evapora cuando cambia el funcionario.

Europa dice que debe reforzar su resiliencia. México debería escuchar con atención, porque aquí se originó buena parte del conocimiento que allá se replica.

Si seguimos contando laboratorios, perderemos.

El día que la política mexicana acepte que investigar el dinero la incomodará primero a ella, habremos comenzado a combatir de verdad a estas empresas.

*Alberto Guerrero Baena es consultor y estratega en Política de Seguridad, Policía y Movimientos Sociales, además de titular de la Escuela de Seguridad Pública y Política Criminal del Instituto Latinoamericano de Estudios Estratégicos, así como exfuncionario de Seguridad Municipal y Estatal.

Puedes escucharlo con su análisis en Políticas de Seguridad en diferentes espacios de la Radio y Televisión en CDMX y Michoacán.

Correo electrónico: albertobaenamx@gmail.com

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Tags

Seguridad Congreso Mexicano Claudia Sheinbaum Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad