Un bono demográfico diferente

El dato más contundente de la encuesta no es la baja fecundidad general, sino en las nuevas maternidades. Entre 2019 y 2024, la tasa de fecundidad de las adolescentes capitalinas de 15 a 19 años cayó de 26.4 a 8.2 nacimientos por cada mil, una reducción de 69% (INEGI, EIC 2025). Ningún otro grupo de edad bajó tanto; después de los 40 años la fecundidad prácticamente no cambió. En otras palabras, las capitalinas no están renunciando a la maternidad: la están decidiendo más tarde, con más información y en mejores condiciones. En el mismo periodo, la asistencia escolar de las mujeres de 15 a 24 años subió a 60.2%.

Cada embarazo adolescente evitado significa años de escuela que se completan, un primer empleo que llega en mejores términos, un proyecto propio que se convierte en emprendimiento. Y cuando la maternidad llega, es diferente. En la ciudad, las mujeres con educación media superior o superior tienen en promedio 1.1 hijos, frente a 4.1 de quienes no tuvieron escolaridad (INEGI, EIC 2025). Madres con más preparación significan más tiempo, más recursos y más atención para cada niña y cada niño. Ese es el primer componente de este nuevo bono: espacios de crianza más sanos, donde la infancia se elige y se acompaña.

El segundo componente es económico. La CEPAL lo identifica como el "bono de género": un beneficio que la sociedad obtiene cuando avanza hacia la paridad entre mujeres y hombres en el trabajo. La capital va adelante. La participación económica de las mujeres llegó a 49.7%, muy por encima del 41% nacional, y ellas ya representan 44.8% de la población ocupada. Además, 43% de los hogares capitalinos tiene a una mujer como persona de referencia, la proporción más alta del país (INEGI, EIC 2025). Pero la brecha de participación con los hombres sigue siendo de 20 puntos, y los datos muestran dónde está la presión. Hoy 27% de las niñas, niños y adolescentes capitalinos vive solo con su madre, y en una cuarta parte de los hogares familiares una mujer cría sin pareja. Al mismo tiempo, la ciudad envejece, y el cuidado de las personas mayores amenaza con recaer, otra vez, en las hijas.