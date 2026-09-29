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México

Inegi revela la nueva edad para casarse en México: hombres y mujeres llegan cada vez más tarde al altar

Los datos que recién dio a conocer el Ingei revela los cambios que tienen las relaciones de pareja y entre los que se encuentran la edad, la profesión o si deciden hacerlo con alguien del mismo sexo.
mar 29 septiembre 2026 12:56 PM
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Una mano de hombre sostiene otra y le coloca un anillo en un dedo. Uno viste traje azul y el otro, blanco.jpg
En la mayor parte del país, los matrimonios igualitarios están garantizados por las legislaciones. (Foto: Yerania Rolón Rolón/Cuartoscuro)

En los últimos días, los cambios demográficos de México han generado debate. La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostró que la población del país está envejeciendo y que la tasa de natalidad continúa a la baja. El tema incluso llegó a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a analizar las razones por las que cada vez más jóvenes deciden no tener hijos.

Los datos sobre el matrimonio muestran otro cambio en la forma en que los mexicanos construyen sus familias: sí se casan, pero lo hacen a mayor edad. Las estadísticas más recientes del Inegi muestran cuánto se ha retrasado la llegada al altar y cómo ha cambiado el perfil de quienes contraen matrimonio en México.

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De acuerdo con los datos de la Estadística de Matrimonios (EMAT) recopilada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2025 se registraron en el país un total de 491,640 matrimonios, con lo que se obtuvo una tasa nacional de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más.

La cifra cayó 1.2% frente a los que se consolidaron en 2016 cuando la tasa fue de 6.6.

De estos casamientos cuyos registros se obtuvieron de los Registros Civiles en el país, 6,481 fueron entre personas del mismo sexo.

¿En México quién se casa más, los hombres o las mujeres?

Las estadísticas que recopiló el Inegi de las 6,481 uniones igualitarias contabilizadas en 2025, un total de 3,978 corresponden a matrimonios entre mujeres (equivalente al 61.4 %), mientras que 2,503 se registraron entre hombres (38.6 %).

¿A qué edad se casan las personas en México?

Entre los datos que se recabaron en 2016 y los de 2025, se destaca que la edad a la que deciden casarse los mexicanos aumentó 4.1 años tanto para mujeres como para hombres. En el total nacional de matrimonios heterosexuales, la edad promedio de las mujeres al casarse se ubicó en 32.5 años, mientras que la de los hombres se situó en 35.4 años.

El dato también revela que las personas del mismo sexo que deciden casarse, lo hacen a una edad más grande; la edad promedio reportada fue de 34.9 años para las mujeres y de 37.3 años para los hombres.

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¿Qué escolaridad tienen las personas que se casan en México?

Los datos del Inegi permiten perfilar la posición socioeconómica de quienes contraen matrimonio. El 81.1% de las personas contrayentes en el país cuenta con una escolaridad mínima de secundaria o equivalente, mientras que un 53.4% se unió con alguien de su mismo nivel educativo, destacando quienes poseen estudios profesionales (37.9%).

La inserción en el mercado laboral se mantiene como una premisa fundamental: el 94.4 % de los hombres y el 58.3% de las mujeres declararon contar con trabajo al casarse.

De las personas económicamente activas, la mayoría se desempeña como empleada o empleado (77.8% de las mujeres y 70.0% de los hombres), seguida por trabajadores por cuenta propia (14.7 % en mujeres y 13.6 % en hombres).

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Estados en donde se casan más en México

Las entidades federativas con las tasas más altas de matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más fueron las siguientes:

Quintana Roo, con 8.6

Campeche y Sinaloa, con 7.0 cada una.

Las que presentaron las tasas más bajas fueron las siguientes:

Ciudad de México, con 3.0

Tlaxcala, con 3.3

Guerrero, con 3.6

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¿En qué estados tienen menos hijos los mexicanos?

De acuerdo con datos del Inegi, las entidades con los promedios más bajos por debajo del nivel de reemplazo poblacional (2.1 hijos) son los siguientes:

Ciudad de México: 0.8 hijos por mujer

Baja California: 1.0 hijo por mujer

Querétaro: 1.1 hijos por mujer

Estado de México: 1.1 hijos por mujer

Yucatán: 1.1 hijos por mujer

Quintana Roo: 1.1 hijos por mujer

Hidalgo: 1.1 hijos por mujer

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Matrimonio Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía

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