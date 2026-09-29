Inegi revela la nueva edad para casarse en México: hombres y mujeres llegan cada vez más tarde al altar

De acuerdo con los datos de la Estadística de Matrimonios (EMAT) recopilada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2025 se registraron en el país un total de 491,640 matrimonios, con lo que se obtuvo una tasa nacional de 5.4 matrimonios por cada mil habitantes de 18 años y más.

La cifra cayó 1.2% frente a los que se consolidaron en 2016 cuando la tasa fue de 6.6.

De estos casamientos cuyos registros se obtuvieron de los Registros Civiles en el país, 6,481 fueron entre personas del mismo sexo.

¿En México quién se casa más, los hombres o las mujeres?

Las estadísticas que recopiló el Inegi de las 6,481 uniones igualitarias contabilizadas en 2025, un total de 3,978 corresponden a matrimonios entre mujeres (equivalente al 61.4 %), mientras que 2,503 se registraron entre hombres (38.6 %).

¿A qué edad se casan las personas en México?

Entre los datos que se recabaron en 2016 y los de 2025, se destaca que la edad a la que deciden casarse los mexicanos aumentó 4.1 años tanto para mujeres como para hombres. En el total nacional de matrimonios heterosexuales, la edad promedio de las mujeres al casarse se ubicó en 32.5 años, mientras que la de los hombres se situó en 35.4 años.

El dato también revela que las personas del mismo sexo que deciden casarse, lo hacen a una edad más grande; la edad promedio reportada fue de 34.9 años para las mujeres y de 37.3 años para los hombres.