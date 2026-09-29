Inegi revela la nueva edad para casarse en México: hombres y mujeres llegan cada vez más tarde al altar

En los últimos días, los cambios demográficos de México han generado debate. La Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) mostró que la población del país está envejeciendo y que la tasa de natalidad continúa a la baja. El tema incluso llegó a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llamó a analizar las razones por las que cada vez más jóvenes deciden no tener hijos.
Los datos sobre el matrimonio muestran otro cambio en la forma en que los mexicanos construyen sus familias: sí se casan, pero lo hacen a mayor edad. Las estadísticas más recientes del Inegi muestran cuánto se ha retrasado la llegada al altar y cómo ha cambiado el perfil de quienes contraen matrimonio en México.