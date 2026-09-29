México no logra frenar la diabetes: duplica la tasa de la OCDE y rompe récord de hospitalizaciones

Es la tasa más alta entre los países analizados: supera las 93 admisiones por cada 100,000 habitantes registradas en promedio en la OCDE y es casi tres veces mayor que las 54 de América Latina y el Caribe. La diferencia también es notable frente a países como Chile, con 90 admisiones por cada 100,000 habitantes; Argentina, con 57, y Perú, con 26.

La prevalencia de diabetes representa un incremento con lo presentado por la OCDE en 2025, cuando en el pasado informe mostró una reducción de cinco puntos porcentuales entre 2012 y 2022, debido a que México pasó de una prevalencia de 19% a una de 14%. Ahora se registra de nuevo una subida de dos puntos porcentuales.



La diabetes es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por un alto nivel de glucosa en sangre, causada por una producción insuficiente de insulina o una respuesta reducida a la insulina. Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como el infarto y el accidente cerebrovascular.



También tienen riesgos elevados de pérdida de visión, amputación de pies y piernas debido al daño a los nervios y vasos sanguíneos, e insuficiencia renal que requiere diálisis o trasplante.

La diabetes no controlada incrementa significativamente el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Por ejemplo, en México, la cardiopatía isquémica –enfermedad en la que las arterias del corazón se tapan de forma parcial o total, lo que reduce o detiene el flujo de sangre y oxígeno al músculo cardíaco– representa más del 55% de todas las muertes por enfermedades cardiovasculares, en comparación con el 36% en los países de la OCDE.