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México

Cae fecundidad en México casi como en Japón: Las mujeres pasaron de tener 2.1 a 1.9 hijos en promedio

Tasa de fecundidad pasó de 1.9 a 1.2 en tan solo cinco años, según la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). México se coloca debajo de Noruega y Alemania.
mié 23 septiembre 2026 10:48 AM
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Mujer embarazada, se muestra sobre todo su panza de alrededor de 8 meses de gestación y ella la toca con ambas manos.
México se coloca debajo de Noruega y Alemania en fecundidad. (Imagen generada con IA | Google Flow )

La tasa global de fecundidad (TGF), es decir, el número estimado de hijos que podría tener una mujer al final de su vida reproductiva, va a la baja en México, pues pasó de 1.9 a 1.2 en tan solo cinco años, de 2019 a 2024, según reveló la Encuesta Intercensal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto coloca a México en una perspectiva nunca antes vista de nacimientos por venir.

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Incluso, el país queda por debajo de Noruega, Países Bajos y Alemania, que mantuvieron una tasa de fecundidad de 1.4, dos decimales por encima de México, según cifras del Banco Mundial.

Cuando la fecundidad provoca emergencia nacional

Aunque en México la tasa de fecundidad no se ha convertido en un problema estructural o económico, países alrededor del mundo que tienen solo una décima menos en su tasa sí padecen "emergencias nacionales", debido a que las muertes superan por mucho a los nacimientos.

Tal es el caso de Japón, donde el número de nacimientos al año se sitúa por debajo de los 750,000, mientras que las muertes superan ampliamente el millón y medio. Esto genera una despoblación acelerada.

El Gobierno de Japón ha anunciado que elevar la tasa de fecundidad es "una prioridad nacional" y, en consecuencia, ha implementado subsidios mensuales por hijo, permisos de paternidad remunerados, cobertura médica del parto y de tratamientos de fertilidad como parte del seguro nacional de salud, entre otros.

Tasa de fecundidad a nivel mundial

Número estimado de hijos o hijas que podría tener una mujer durante su vida reproductiva

Senegal 3.8

India 2.0

Estados Unidos 1.6

Reino Unido 1.6

Miembros OCDE 1.5

Argentina 1.5

Alemania 1.4

Finlandia 1.3

México 1.2

Japón 1.1

España 1.1

Fuente: Banco Mundial e Inegi (Datos de 2024)

En Japón, la tasa global de fecundidad es de 1.1; en México es de 1.2. Sin embargo, en el país nipón la enorme mayoría de los nacimientos ocurre dentro del matrimonio. Al aumentar la soltería o cuando las parejas retrasan la edad para casarse, la tasa de nacimientos cae automáticamente.

Tasa de fecundidad en México por estados: dónde tienen más hijos

Debido a que la tasa de fecundidad cayó en México, el promedio de hijos e hijas nacidos con vida también bajó. Mientras que en 2020 cada mujer tenía en promedio 2.1 hijos, hasta el pasado 2025 las mujeres promediaron solo 1.9.

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Chiapas fue el estado que registró la tasa más alta del país con 1.8 hijas e hijos por mujer, y le siguió Guerrero, con 1.6; Durango y Zacatecas , con 1.5 en ambos casos, y Tabasco, con 1.4.

En contraste, los tres estados con la menor tasa de fecundidad fueron Querétaro, que reportó 1.1; Baja California, con 1.0, y Ciudad de México, con 0.8 hijas e hijos por mujer.

Finalmente, la Encuesta Intercensal 2025 revela que persiste una tendencia entre las mujeres de 15 a 49 años: conforme aumenta la escolaridad, disminuye el número promedio de hijas e hijos que tiene.

Las mujeres sin escolaridad registraron en promedio 4.9 hijas e hijos nacidos vivos; aquellas que cursaron la primaria tuvieron, en promedio, 3.2; las que cursaron la secundaria, 1.8 y aquellas con educación media superior o superior tuvieron 1.2.

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Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía Censo Mujeres

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