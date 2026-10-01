De la Ciudad de México para el mundo

Contó que, cuando en su gobierno hablan de las Manzanas del Cuidado que impulsan en Nueva York, se refieren a la administración de Clara Brugada como ejemplo de cómo se pueden ofrecer estos servicios pensando en la clase trabajadora, y añadió que las Utopías hacen exactamente eso, ponen a la gente en el centro de las grandes ciudades y le devuelven la posibilidad de llevar vidas plenas. Junto a él, en el cierre del foro, estuvieron el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y la alcaldesa de Freetown, Yvonne Aki-Sawyerr, con quienes coincidió en que los problemas de la clase trabajadora deben estar en la vanguardia de la política urbana.

Ese reconocimiento responde a un mismo proyecto político que hoy se observa desde otras capitales como ejemplo de urbanismo social, feminista, sostenible y de proximidad: el Sistema Público de Cuidados, que redistribuye el trabajo que históricamente cargaron solas las mujeres, las Casas de las 3R, la Ley de Rentas Justas, que protege a las familias frente a la especulación inmobiliaria, y las propias Utopías. Todas nacen de la convicción de que gobernar significa invertir donde históricamente se ha invertido menos y convertir el espacio público en el gran igualador social. Brugada lo explicó con una frase que resume el fondo de su participación: "las ciudades no somos espectadoras del mundo, somos protagonistas de su transformación y lo hacemos todos los días".

Esta visita coloca a la Ciudad de México y a Clara Brugada en el centro de la conversación internacional con una narrativa que vale la pena subrayar, donde el origen no determina el destino, sino que el Estado puede y debe generar las condiciones para que toda la gente viva con bienestar, y que transformar una ciudad desde abajo es posible y, sobre todo, demostrable. Ahí radica la fuerza de este momento, en que la propuesta habla por sí sola, sin necesidad de convencer a nadie de su valor.