El Gobierno de la Ciudad de México anunció este sábado que dará apoyos para pago de renta a las 15 familias afectadas por la explosión registrada este viernes en la alcaldía Álvaro Obregón , además de que entregará recursos económicos a familiares de las dos personas que fallecieron y de quienes permanecen hospitalizados.
Brugada anuncia apoyo de renta a 15 familias afectadas por explosión en Álvaro Obregón
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó este sábado, durante un recorrido por la zona afectada, que las familias que se quedaron sin vivienda comenzarán a recibir el apoyo para renta a partir del lunes.
Además, los familiares de las dos personas fallecidas recibirán un apoyo solidario de 40,000 pesos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI). En tanto que los familiares de las personas graves recibirán 15,000 pesos.
Nuestra prioridad son las familias afectadas por la explosión registrada ayer en avenida Alta Tensión, alcadía @AlcaldiaAO.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 13, 2026
Hoy me reuní con ellas para escuchar sus necesidades y revisar personalmente las acciones de atención y apoyo.
Instruí a la @SSaludCdMx dar seguimiento… pic.twitter.com/VzFO8BgqSL
¿Que pasó en Álvaro Obregón?
La explosión ocurrió la tarde del 11 de septiembre presuntamente en un establecimiento de comida ubicado en la zona de Minas de Cristo.
La alcaldía informó inicialmente que la emergencia se registró en la taquería “La Bajadita” y que, de manera preliminar, fue provocada por un tanque de gas, lo que ocasionó el derrumbe parcial del establecimiento.
Sin embargo, la causa todavía no ha sido determinada oficialmente. La Fiscalía CDMX señaló que una posible fuga de gas es una de las hipótesis preliminares y que los dictámenes periciales definirán qué ocurrió.
¿Cuántas personas murieron y resultaron lesionadas?
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este sábado que dos personas fallecieron como consecuencia de la explosión.
Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto López González, de 45 años, y Guadalupe Sánchez, de 56 años.
Brugada señaló que ocho personas permanecen hospitalizadas y que todas se encuentran delicadas de salud. También informó que siete personas fueron dadas de alta y que otras siete recibieron atención médica en el lugar.
Durante el recorrido por la zona, Clara Brugada también informó que la explosión afectó cinco predios: cuatro casas habitación y un establecimiento mercantil.
En total, 15 familias resultaron afectadas. Se trata de 36 personas: 32 adultos y cuatro menores.
El Gobierno de la Ciudad de México anunció que las 15 familias que se quedaron sin vivienda recibirán apoyo para renta a partir del lunes.
Fiscalía investiga el origen de la explosión
Desde la noche del 11 de septiembre, personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación interviene en el lugar para esclarecer los hechos.
Especialistas en criminalística y fotografía realizaron la fijación del sitio, mientras peritos en incendios y explosiones, instalaciones hidrosanitarias y de gas, ingeniería y arquitectura realizan estudios para establecer las causas del siniestro.
Los dictámenes buscarán determinar las condiciones en las que se encontraba la instalación de gas y sus componentes, así como precisar qué originó la explosión.
La Fiscalía señaló que continuará con las diligencias para determinar el origen del incidente y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
Mantenemos en curso la investigación por la explosión registrada el 11 de septiembre en un puesto de comida en la alcaldía Álvaro Obregón.— Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) September 12, 2026
Personal ministerial, pericial y de la @PDI_FGJCDMX trabaja para determinar el origen y las causas de la explosión. Al mismo tiempo,… pic.twitter.com/Vr4Q8KotBd
¿Qué pasará con las viviendas afectadas?
Las autoridades capitalinas comenzaron con el tapiado de la zona cero y anunciaron que este sábado inician los trabajos de apuntalamiento.
La Secretaría de Vivienda estará a cargo de estas labores, con apoyo de la Secretaría de Obras. Posteriormente se contempla la demolición de las viviendas que resultaron afectadas, trabajos que estarán a cargo de la Comisión de Reconstrucción.
El objetivo es asegurar la zona mientras avanzan las investigaciones periciales y posteriormente atender los daños estructurales provocados por la explosión.
La alcaldía Álvaro Obregón también informó que mantiene atención directa a las familias mediante apoyo psicológico casa por casa, entrega de alimentos y atención médica.
Gobierno llama a revisar instalaciones de gas
Tras recorrer la zona afectada, la jefa de Gobierno Clara Brugada llamó a reforzar las medidas de prevención ante fugas de gas y fallas en instalaciones eléctricas.
La jefa de Gobierno recordó que la administración capitalina entrega gratuitamente detectores de gas y humo para viviendas. Estos dispositivos permiten alertar a las familias ante una posible fuga y facilitar una evacuación oportuna.
También señaló que el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México puede realizar revisiones gratuitas de instalaciones cuando los habitantes lo soliciten.
“Necesitamos aprender a prevenir”, dijo Brugada, al llamar a revisar periódicamente las líneas de gas y las instalaciones eléctricas.
Mientras continúan los trabajos en la zona cero, la Fiscalía CDMX mantiene abiertas las investigaciones para determinar qué provocó la explosión en Álvaro Obregón y si existen responsabilidades derivadas del siniestro.
Las autoridades capitalinas, en tanto, mantienen el acompañamiento a las familias afectadas y el seguimiento de las personas que permanecen hospitalizadas.