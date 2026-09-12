Brugada anuncia apoyo de renta a 15 familias afectadas por explosión en Álvaro Obregón

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó este sábado, durante un recorrido por la zona afectada, que las familias que se quedaron sin vivienda comenzarán a recibir el apoyo para renta a partir del lunes.





Además, los familiares de las dos personas fallecidas recibirán un apoyo solidario de 40,000 pesos por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI). En tanto que los familiares de las personas graves recibirán 15,000 pesos.

Nuestra prioridad son las familias afectadas por la explosión registrada ayer en avenida Alta Tensión, alcadía @AlcaldiaAO.



Hoy me reuní con ellas para escuchar sus necesidades y revisar personalmente las acciones de atención y apoyo.



Instruí a la @SSaludCdMx dar seguimiento… pic.twitter.com/VzFO8BgqSL — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 13, 2026

¿Que pasó en Álvaro Obregón?

La explosión ocurrió la tarde del 11 de septiembre presuntamente en un establecimiento de comida ubicado en la zona de Minas de Cristo.

La alcaldía informó inicialmente que la emergencia se registró en la taquería “La Bajadita” y que, de manera preliminar, fue provocada por un tanque de gas, lo que ocasionó el derrumbe parcial del establecimiento.

Sin embargo, la causa todavía no ha sido determinada oficialmente. La Fiscalía CDMX señaló que una posible fuga de gas es una de las hipótesis preliminares y que los dictámenes periciales definirán qué ocurrió.

¿Cuántas personas murieron y resultaron lesionadas?

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó este sábado que dos personas fallecieron como consecuencia de la explosión.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Alberto López González, de 45 años, y Guadalupe Sánchez, de 56 años.

Brugada señaló que ocho personas permanecen hospitalizadas y que todas se encuentran delicadas de salud. También informó que siete personas fueron dadas de alta y que otras siete recibieron atención médica en el lugar.

Durante el recorrido por la zona, Clara Brugada también informó que la explosión afectó cinco predios: cuatro casas habitación y un establecimiento mercantil.

En total, 15 familias resultaron afectadas. Se trata de 36 personas: 32 adultos y cuatro menores.