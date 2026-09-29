Trump-Xi y el T-MEC

El principal reto será evitar que la competencia se convierta en una crisis incontrolable. Taiwán sigue siendo el punto de mayor riesgo militar, mientras que la guerra en Irán añade presión sobre los precios energéticos, las rutas comerciales y la presencia estadounidense en Medio Oriente. Para Washington, cualquier escalada simultánea en Asia y Medio Oriente supondría un elevado costo estratégico. Para Beijing, la situación representa una oportunidad para ampliar su margen diplomático y reforzar su posición como actor indispensable en la solución de conflictos internacionales.



La inteligencia artificial ocupará un lugar central. Trump afirmó que sería “un gran asunto sobre el que debatir” , pero también señaló que desea “dejarla exactamente como está”. La declaración refleja la prioridad de conservar la ventaja estadounidense sin aceptar restricciones que puedan favorecer a China. Ambos gobiernos consideran la IA decisiva para la productividad, la seguridad nacional y el desarrollo militar. Sin embargo, la falta de reglas comunes eleva los riesgos de accidentes, ciberataques, desinformación y uso autónomo de sistemas bélicos. El desafío consiste en establecer mecanismos mínimos de comunicación durante una emergencia.

En el terreno comercial, el objetivo más realista no es un acuerdo definitivo, sino preservar una tregua frágil. Las negociaciones previas han registrado avances desiguales en productos agrícolas, exportaciones tecnológicas, aviación y acceso a insumos industriales. La dificultad radica en que Washington exige cambios estructurales, mientras Beijing busca evitar compromisos que limiten su política industrial y tecnológica. Por ello, el resultado más importante de la cumbre podría ser mantener abiertos los canales de diálogo.

Para México, la reunión tiene una relación directa con la revisión del T-MEC. El proceso comenzó formalmente el 1 de julio de 2026 y Estados Unidos no aceptó renovar el acuerdo en su forma actual, aunque el tratado continúa vigente mientras prosiguen las negociaciones. Washington busca fortalecer las reglas de origen, reducir la dependencia de China y coordinar controles sobre bienes de uso dual.