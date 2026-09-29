La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington, este jueves 24 de septiembre de 2026, ocurre en un momento de creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. La agenda incluye Taiwán, inteligencia artificial, comercio, minerales críticos y la guerra en Irán, asuntos que ya no pueden analizarse por separado porque forman parte de una competencia más amplia por el poder tecnológico, económico y militar. La Casa Blanca confirmó que Xi realiza una visita de Estado a Estados Unidos , la primera de este tipo desde 2015.
Trump-Xi y el T-MEC
El principal reto será evitar que la competencia se convierta en una crisis incontrolable. Taiwán sigue siendo el punto de mayor riesgo militar, mientras que la guerra en Irán añade presión sobre los precios energéticos, las rutas comerciales y la presencia estadounidense en Medio Oriente. Para Washington, cualquier escalada simultánea en Asia y Medio Oriente supondría un elevado costo estratégico. Para Beijing, la situación representa una oportunidad para ampliar su margen diplomático y reforzar su posición como actor indispensable en la solución de conflictos internacionales.
La inteligencia artificial ocupará un lugar central. Trump afirmó que sería “un gran asunto sobre el que debatir” , pero también señaló que desea “dejarla exactamente como está”. La declaración refleja la prioridad de conservar la ventaja estadounidense sin aceptar restricciones que puedan favorecer a China. Ambos gobiernos consideran la IA decisiva para la productividad, la seguridad nacional y el desarrollo militar. Sin embargo, la falta de reglas comunes eleva los riesgos de accidentes, ciberataques, desinformación y uso autónomo de sistemas bélicos. El desafío consiste en establecer mecanismos mínimos de comunicación durante una emergencia.
En el terreno comercial, el objetivo más realista no es un acuerdo definitivo, sino preservar una tregua frágil. Las negociaciones previas han registrado avances desiguales en productos agrícolas, exportaciones tecnológicas, aviación y acceso a insumos industriales. La dificultad radica en que Washington exige cambios estructurales, mientras Beijing busca evitar compromisos que limiten su política industrial y tecnológica. Por ello, el resultado más importante de la cumbre podría ser mantener abiertos los canales de diálogo.
Para México, la reunión tiene una relación directa con la revisión del T-MEC. El proceso comenzó formalmente el 1 de julio de 2026 y Estados Unidos no aceptó renovar el acuerdo en su forma actual, aunque el tratado continúa vigente mientras prosiguen las negociaciones. Washington busca fortalecer las reglas de origen, reducir la dependencia de China y coordinar controles sobre bienes de uso dual.
Esto plantea una oportunidad y un riesgo. México puede atraer inversiones vinculadas con semiconductores, vehículos eléctricos, energía y manufactura avanzada. Pero también enfrenta presiones para limitar la participación china en sus cadenas productivas. El reto estratégico será aprovechar la relocalización sin convertir al T-MEC en un instrumento de subordinación comercial. El éxito de la cumbre dependerá menos de un anuncio espectacular que de su capacidad para contener la rivalidad y ofrecer mayor certidumbre a Norteamérica.
Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.