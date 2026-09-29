Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
voces

Trump-Xi y el T-MEC

Análisis sobre la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington, la disputa tecnológica por la inteligencia artificial y los riesgos y oportunidades para México ante la revisión del T-MEC.
mar 29 septiembre 2026 05:30 AM
Añadir Expansión Política en Google
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la base aérea Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. Xi realiza una visita a Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre.
Xi Jinping fue recibido con honores extraordinarios por Trump en Washington, en una visita que busca mantener el diálogo pese a las tensiones entre ambas potencias. (Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

La reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Washington, este jueves 24 de septiembre de 2026, ocurre en un momento de creciente rivalidad estratégica entre Estados Unidos y China. La agenda incluye Taiwán, inteligencia artificial, comercio, minerales críticos y la guerra en Irán, asuntos que ya no pueden analizarse por separado porque forman parte de una competencia más amplia por el poder tecnológico, económico y militar. La Casa Blanca confirmó que Xi realiza una visita de Estado a Estados Unidos , la primera de este tipo desde 2015.

Publicidad

El principal reto será evitar que la competencia se convierta en una crisis incontrolable. Taiwán sigue siendo el punto de mayor riesgo militar, mientras que la guerra en Irán añade presión sobre los precios energéticos, las rutas comerciales y la presencia estadounidense en Medio Oriente. Para Washington, cualquier escalada simultánea en Asia y Medio Oriente supondría un elevado costo estratégico. Para Beijing, la situación representa una oportunidad para ampliar su margen diplomático y reforzar su posición como actor indispensable en la solución de conflictos internacionales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace el saludo militar al recibir al presidente chino, Xi Jinping, a su llegada a la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el 23 de septiembre de 2026. Xi visita Estados Unidos del 23 al 25 de septiembre.
Internacional

La batalla por la IA pone a Trump y Xi del mismo lado antes de verse cara a cara


La inteligencia artificial ocupará un lugar central. Trump afirmó que sería “un gran asunto sobre el que debatir” , pero también señaló que desea “dejarla exactamente como está”. La declaración refleja la prioridad de conservar la ventaja estadounidense sin aceptar restricciones que puedan favorecer a China. Ambos gobiernos consideran la IA decisiva para la productividad, la seguridad nacional y el desarrollo militar. Sin embargo, la falta de reglas comunes eleva los riesgos de accidentes, ciberataques, desinformación y uso autónomo de sistemas bélicos. El desafío consiste en establecer mecanismos mínimos de comunicación durante una emergencia.

En el terreno comercial, el objetivo más realista no es un acuerdo definitivo, sino preservar una tregua frágil. Las negociaciones previas han registrado avances desiguales en productos agrícolas, exportaciones tecnológicas, aviación y acceso a insumos industriales. La dificultad radica en que Washington exige cambios estructurales, mientras Beijing busca evitar compromisos que limiten su política industrial y tecnológica. Por ello, el resultado más importante de la cumbre podría ser mantener abiertos los canales de diálogo.

Para México, la reunión tiene una relación directa con la revisión del T-MEC. El proceso comenzó formalmente el 1 de julio de 2026 y Estados Unidos no aceptó renovar el acuerdo en su forma actual, aunque el tratado continúa vigente mientras prosiguen las negociaciones. Washington busca fortalecer las reglas de origen, reducir la dependencia de China y coordinar controles sobre bienes de uso dual.

Publicidad

Esto plantea una oportunidad y un riesgo. México puede atraer inversiones vinculadas con semiconductores, vehículos eléctricos, energía y manufactura avanzada. Pero también enfrenta presiones para limitar la participación china en sus cadenas productivas. El reto estratégico será aprovechar la relocalización sin convertir al T-MEC en un instrumento de subordinación comercial. El éxito de la cumbre dependerá menos de un anuncio espectacular que de su capacidad para contener la rivalidad y ofrecer mayor certidumbre a Norteamérica.

Nota editorial: Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.

Publicidad

Tags

Donald Trump Donald Trump China TMEC T-MEC Revisión T-MEC 2026 Opinión

Más acerca del autor:

Newsletter

Los hechos que a la sociedad mexicana nos interesan.

Publicidad

MGID recomienda

Publicidad