Las escuelas mexicanas en el desamparo

Esas fueron las palabras que me dijo un secretario local de Educación cuando realicé un proyecto sobre el estado del sistema educativo en México para una empresa consultora en la que trabajé. Para ello, entrevisté a funcionarios educativos, maestras, maestros, líderes magisteriales y académicos en distintas entidades del país. Muchos de ellos compartían la percepción de aquel secretario de Educación.



Una maestra, que trabajaba en una escuela pública y que se notaba especialmente comprometida con sus estudiantes, expresaba opiniones similares y agregaba: “A los políticos de hoy les importa muy poco la educación pública. El gobierno morenista carece de un proyecto educativo robusto, un proyecto que ayude a nuestros alumnos a pensar más profundamente, a ser mejores ciudadanos, a formarse para el mundo profesional de mañana y a aprender cosas nuevas cada día. Pero los demás partidos tampoco ofrecen una visión del sistema educativo que quieren para México. Las maestras y los maestros de verdadera vocación estamos solos, luchando con nuestros propios medios para formar a los mexicanos de mañana”.

Ambas declaraciones, que me compartieron las personas entrevistadas entre 2021 y 2022, rondan mi cabeza hasta la fecha. Hoy, con la publicación de los resultados de las pruebas PISA, adquieren especial importancia. México obtuvo resultados por debajo del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en las cuatro áreas evaluadas.



Los estudiantes mexicanos de 15 años obtuvieron 414 puntos en ciencias, frente a los 482 puntos del promedio de la OCDE; 408 en lectura, frente a 461; 388 en matemáticas, frente a 463, y 453 en resolución de problemas computacionales, frente a 500. Los estudiantes masculinos , en general, obtuvieron mejores puntajes que las mujeres y los alumnos de escuelas privadas obtuvieron mayor calificación que los del sector público.

