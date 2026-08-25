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¿Qué está pasando en Mexicali? EU suspende actividades por una amenaza y emite una alerta a sus ciudadanos

Autoridades estadounidenses y mexicanas mantienen distintas medidas preventivas mientras se monitorea la situación de seguridad en la ciudad.
mar 25 agosto 2026 07:56 AM
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El aviso está dirigido específicamente a ciudadanos estadounidenses y señala que existe una amenaza potencial en la ciudad (Anna Linda Knoll/Getty Images)

Mexicali comenzó este martes con un reforzamiento de las medidas de seguridad luego de que Estados Unidos emitiera un aviso dirigido a sus ciudadanos que se encuentran en la ciudad.

La advertencia ocurre mientras las autoridades de Baja California mantienen activos los operativos de vigilancia y prevención, en una jornada en la que la población permanece atenta a cualquier cambio en las condiciones de seguridad.

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¿Qué ocurrió en Mexicali este 25 de agosto?

La Embajada de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Mexicali este martes 25 de agosto, debido a información relacionada con una posible amenaza. Como medida preventiva, el gobierno estadounidense informó que suspendió sus actividades gubernamentales en la ciudad durante este día, además de suspender los viajes hacia Mexicali para su personal.

El aviso está dirigido específicamente a ciudadanos estadounidenses y señala que existe una amenaza potencial en la ciudad. El comunicado no proporciona detalles sobre qué tipo de amenaza se recibió, cuál sería su origen o dónde podría ocurrir un incidente.

Esto pidió la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos

Ante esta situación, la representación estadounidense pidió a sus ciudadanos evitar los edificios gubernamentales en Mexicali y mantenerse atentos a las indicaciones que proporcionen las autoridades mexicanas.

También recomendó que, en caso de registrarse algún incidente, busquen refugio y avisen a familiares y amigos sobre su estado de seguridad. El gobierno estadounidense pidió además seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas encargadas de la seguridad y consultar los medios de comunicación locales para conocer posibles actualizaciones.

Como medida adicional, la alerta solicita a los ciudadanos estadounidenses mantenerse conscientes de lo que ocurre a su alrededor, especialmente mientras permanezca vigente la advertencia.

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¿Qué dicen las autoridades de Baja California sobre la seguridad?

La gobernadora de Baja California, Mariana del Pilar, informó que los operativos de seguridad permanecen activos y fueron reforzados en Mexicali mediante la coordinación de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

De acuerdo con su mensaje, las labores de prevención, patrullaje y vigilancia continúan de manera permanente con el objetivo de mantener la seguridad de las familias de la capital bajacaliforniana.

Hasta la información proporcionada en estos comunicados, las autoridades estatales no detallaron públicamente la naturaleza de la amenaza mencionada por Estados Unidos.

¿Qué hacer ante una emergencia en Mexicali?

Para una emergencia, las autoridades de Baja California mantienen disponible el número 9-1-1. También se encuentra habilitado el 089 para realizar denuncias anónimas.

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Mientras continúe la alerta, resulta importante atender únicamente información proveniente de autoridades y mantenerse pendiente de las actualizaciones locales.

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