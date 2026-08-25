¿Qué está pasando en Mexicali? EU suspende actividades por una amenaza y emite una alerta a sus ciudadanos

¿Qué ocurrió en Mexicali este 25 de agosto?

La Embajada de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta de seguridad para Mexicali este martes 25 de agosto, debido a información relacionada con una posible amenaza. Como medida preventiva, el gobierno estadounidense informó que suspendió sus actividades gubernamentales en la ciudad durante este día, además de suspender los viajes hacia Mexicali para su personal.

El aviso está dirigido específicamente a ciudadanos estadounidenses y señala que existe una amenaza potencial en la ciudad. El comunicado no proporciona detalles sobre qué tipo de amenaza se recibió, cuál sería su origen o dónde podría ocurrir un incidente.

Security Alert: August 25 Threat in Mexicali



Location: Mexicali, Baja California



Event: Due to threat information, U.S. government activities in, and travel to, Mexicali have been suspended on August 25. We are alerting U.S. citizens of this potential threat.



Actions to Take:… pic.twitter.com/OaWyCTssvZ — U.S. Consulate Tijuana (@ConsuladoUSATJ) August 25, 2026

Esto pidió la Embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos

Ante esta situación, la representación estadounidense pidió a sus ciudadanos evitar los edificios gubernamentales en Mexicali y mantenerse atentos a las indicaciones que proporcionen las autoridades mexicanas.

También recomendó que, en caso de registrarse algún incidente, busquen refugio y avisen a familiares y amigos sobre su estado de seguridad. El gobierno estadounidense pidió además seguir las instrucciones de las autoridades mexicanas encargadas de la seguridad y consultar los medios de comunicación locales para conocer posibles actualizaciones.

Como medida adicional, la alerta solicita a los ciudadanos estadounidenses mantenerse conscientes de lo que ocurre a su alrededor, especialmente mientras permanezca vigente la advertencia.