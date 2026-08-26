El Servicio Profesional de Carrera Policial, profesionalmente inexistente

El espejismo de la homologación

Se presentaron lineamientos, una acreditación de áreas de carrera y un nuevo esquema de Certificación Policial Individual.

Suena a orden.

Pero quien ha caminado una comandancia municipal en Michoacán, en Sinaloa o en Guerrero sabe que el "Servicio Profesional de Carrera" es, en la mayoría de los casos, una carpeta administrativa que existe para cumplir con una auditoría, no una función operativa viva.

No hay organigramas homologados entre estados, y mucho menos entre municipios de un mismo estado.

Una dirección de carrera policial en una capital con recursos técnicos no tiene comparación posible con la de un municipio rural que apenas sostiene su nómina. Pedir "coordinación entre órdenes de gobierno" sin resolver primero esta asimetría estructural es construir el edificio empezando por el techo.

La supervisión que no existe

El anuncio calla, como siempre, sobre el punto más incómodo: la ausencia de una supervisión tutorial y especializada, sostenida en el tiempo, sobre lo que efectivamente ocurre dentro de las academias estatales y municipales.

Se puede certificar un procedimiento en papel; no se certifica, con la misma facilidad, si el instructor que imparte uso de la fuerza en una academia municipal tiene la formación pedagógica y ética mínima para hacerlo, o si esa academia sigue replicando vicios de adiestramiento militar mal trasplantado a la función civil.

La certificación individual, sin un sistema de acompañamiento y evaluación continua en campo, corre el riesgo de convertirse en otro sello burocrático más, coleccionado y archivado, no en una garantía de calidad profesional.

