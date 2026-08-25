Tensión comercial Estados Unidos–Canadá y el T-MEC

El conflicto resulta especialmente significativo porque ocurre en paralelo al proceso de revisión del T-MEC. Desde julio de 2026, Estados Unidos y México han mantenido negociaciones bilaterales, mientras Canadá ha enfrentado mayores dificultades para alcanzar acuerdos con Washington. De hecho, las conversaciones México–Estados Unidos han avanzado hacia una cuarta ronda, aunque persisten diferencias importantes en reglas de origen y contenido automotriz.

Para México, esta situación presenta simultáneamente riesgos y oportunidades. El principal riesgo consiste en que la fragmentación de la relación Estados Unidos–Canadá debilite la lógica trilateral del T-MEC. Una creciente utilización de medidas arancelarias unilaterales podría generar incertidumbre para las empresas que operan mediante cadenas productivas integradas en los tres países. Sectores como automotriz, acero, aluminio, maquinaria y manufactura avanzada podrían enfrentar mayores costos y una reorganización de proveedores.

Sin embargo, existe también una oportunidad estratégica para México. La tensión con Canadá puede incentivar a Estados Unidos a fortalecer su relación productiva con México como socio prioritario dentro de América del Norte. La posición geográfica mexicana, su amplia integración manufacturera y su participación en cadenas de suministro norteamericanas podrían adquirir mayor valor estratégico. Washington podría privilegiar acuerdos con México que garanticen mayor contenido regional, proveedores confiables y menor dependencia de China.

Esta posibilidad coincide con la evolución de las negociaciones estadounidenses. La administración del presidente Trump ha buscado reducir déficits comerciales, repatriar producción y fortalecer industrias consideradas estratégicas. En este contexto, las conversaciones con México ya no se limitan a aranceles y acceso a mercados, sino que incluyen reglas de origen, manufactura, cadenas de suministro y sectores estratégicos.