La cárcel como ocurrencia institucional…

¿Quién manda realmente en el patio?

La soberanía penitenciaria en México siempre fue una ficción cómoda.

El Estado mexicano no controla sus centros de reclusión: los administra a medias, negocia con ellos y, en el peor de los casos, los subcontrata a las propias organizaciones criminales que debería contener.

La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana reportó un crecimiento de entre 14 y 15% en la población penitenciaria durante esta administración —unas 35,000 personas más, hasta rondar 270,000 internos—, atribuido a la Estrategia Nacional de Seguridad.

El gobierno reconoce que los penales federales operan cerca del 80% de su capacidad, mientras la sobrepoblación real golpea a los estatales.

Y frente a esa presión, la respuesta no es una política penitenciaria: es una promesa de seis cárceles nuevas, "en planeación", sin presupuesto definido. Construir muros no es lo mismo que gobernar lo que hay adentro de ellos.

Liberar sin estrategia: la apuesta más peligrosa del sexenio

Que la propia Consejería Jurídica admita, extraoficialmente, no tener una ruta clara para decidir a quién liberar es la confesión más honesta —y más alarmante— de todo este episodio.

Se habla de personas acusadas de delitos menores o que llevan años sin sentencia.

Suena razonable en el papel.

Pero en un país donde la violencia y la venganza no son abstracciones sino estadística diaria, "delito menor" y "sin sentencia" no son sinónimos de "sin peligrosidad".

La prisión preventiva oficiosa es una figura constitucional profundamente cuestionable, condenada dos veces por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar la presunción de inocencia.

Pero corregir una injusticia estructural con un criterio improvisado, sin protocolos de evaluación de riesgo, sin coordinación verificable entre fiscalías estatales y federales, no es justicia: es ruleta rusa institucional.