La importancia de la agenda de seguridad en la revisión del T-MEC

La Casa Blanca, está buscando una oportunidad para reescribir las reglas de la integración económica en América del Norte. La preocupación por la seguridad económica ha emergido como un tema central en este proceso, llevando a la administración a plantear que la cooperación en asuntos de seguridad debe ser parte de las negociaciones del T-MEC. Esto se traduce en un interés por incorporar aspectos relacionados con la migración, el narcotráfico y otros temas de seguridad en el marco de las negociaciones comerciales.

Sin embargo, México tiene una estrategia diferente. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, ha enfatizado que la discusión debe mantenerse en el ámbito comercial y técnico. Ebrard sostiene que la negociación debe centrarse en los aspectos arancelarios y las reglas de comercio, evitando que temas como la seguridad y la migración se interpongan en el diálogo. Esta postura refleja una estrategia más enfocada en los beneficios económicos que el T-MEC puede ofrecer, en lugar de permitir que cuestiones políticas influyan en el comercio bilateral.

La visita de Ebrard a Washington esta semana tiene como objetivo preparar la próxima ronda de negociaciones del T-MEC, programada para comenzar el 20 de julio. Durante esta visita, el secretario de Economía ha subrayado que el reciente desempeño de México en exportaciones se debe a un acuerdo arancelario más favorable en comparación con muchos de sus competidores. Este hecho no solo fortalece la posición de México en la negociación, sino que también plantea un desafío para Estados Unidos, que busca equilibrar sus intereses económicos con las preocupaciones de seguridad.

A medida que se acercan las negociaciones, la capacidad de México para resistir la presión de Estados Unidos podría ser un factor determinante en el futuro del T-MEC. La apuesta de Ebrard y su equipo es clara: mantener el enfoque en lo económico y comercial, evitando que las preocupaciones de seguridad desvíen la atención de los beneficios económicos que el tratado puede ofrecer. Sin embargo, la presión de la administración Trump y su enfoque en la seguridad podría dificultar el camino hacia un acuerdo que beneficie a ambas naciones.

La relación entre México y Estados Unidos se encuentra, en este momento, en una encrucijada. El rechazo de México a la intervención de Estados Unidos en el caso del traslado de Zambada al país vecino y las declaraciones del secretario Rubio sobre la influencia política del narcotráfico reflejan la importancia de la agenda de seguridad.