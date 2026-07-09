En un contexto de creciente incertidumbre por la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la ofensiva comercial del gobierno estadounidense, México ha logrado un hito significativo en su relación económica con Estados Unidos. En mayo, México rompió un nuevo récord de exportaciones hacia su vecino del norte, alcanzando más de 54,000 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 8%. Este dato no solo refuerza la posición de México como el principal socio comercial de la mayor economía del mundo, por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam, sino que también pone de relieve la profunda integración productiva entre ambos países, a pesar del endurecimiento del discurso del gobierno estadounidense.
La importancia de la agenda de seguridad en la revisión del T-MEC
La Casa Blanca, está buscando una oportunidad para reescribir las reglas de la integración económica en América del Norte. La preocupación por la seguridad económica ha emergido como un tema central en este proceso, llevando a la administración a plantear que la cooperación en asuntos de seguridad debe ser parte de las negociaciones del T-MEC. Esto se traduce en un interés por incorporar aspectos relacionados con la migración, el narcotráfico y otros temas de seguridad en el marco de las negociaciones comerciales.
Sin embargo, México tiene una estrategia diferente. Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores de México, ha enfatizado que la discusión debe mantenerse en el ámbito comercial y técnico. Ebrard sostiene que la negociación debe centrarse en los aspectos arancelarios y las reglas de comercio, evitando que temas como la seguridad y la migración se interpongan en el diálogo. Esta postura refleja una estrategia más enfocada en los beneficios económicos que el T-MEC puede ofrecer, en lugar de permitir que cuestiones políticas influyan en el comercio bilateral.
La visita de Ebrard a Washington esta semana tiene como objetivo preparar la próxima ronda de negociaciones del T-MEC, programada para comenzar el 20 de julio. Durante esta visita, el secretario de Economía ha subrayado que el reciente desempeño de México en exportaciones se debe a un acuerdo arancelario más favorable en comparación con muchos de sus competidores. Este hecho no solo fortalece la posición de México en la negociación, sino que también plantea un desafío para Estados Unidos, que busca equilibrar sus intereses económicos con las preocupaciones de seguridad.
A medida que se acercan las negociaciones, la capacidad de México para resistir la presión de Estados Unidos podría ser un factor determinante en el futuro del T-MEC. La apuesta de Ebrard y su equipo es clara: mantener el enfoque en lo económico y comercial, evitando que las preocupaciones de seguridad desvíen la atención de los beneficios económicos que el tratado puede ofrecer. Sin embargo, la presión de la administración Trump y su enfoque en la seguridad podría dificultar el camino hacia un acuerdo que beneficie a ambas naciones.
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La relación entre México y Estados Unidos se encuentra, en este momento, en una encrucijada. El rechazo de México a la intervención de Estados Unidos en el caso del traslado de Zambada al país vecino y las declaraciones del secretario Rubio sobre la influencia política del narcotráfico reflejan la importancia de la agenda de seguridad.
La capacidad de ambos países para encontrar un terreno común en medio de sus diferencias será crucial en el futuro inmediato, no solo para el éxito del T-MEC, sino también para la estabilidad económica y la cooperación en la región.
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Nota del editor: José María Ramos es especialista en relaciones México-EU y Profesor del colegio de la frontera norte, Tijuana. Analista de gobernanza, políticas y gestión estratégica para el desarrollo y de la cooperación transfronteriza MexUS./ Dr. en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario y de Investigación José Ortega y Gasset, España. Las opiniones publicadas en esta columna corresponden exclusivamente al autor.