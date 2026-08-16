Visas, soberanía y la ficción jurídica de la "injerencia"

El estándar que nadie en el debate mexicano ha querido explicar

La sección 212(a)(2)(C) de la INA faculta al funcionario consular a negar o revocar una visa cuando tiene "razón para creer" que el solicitante ha participado, de cualquier forma, en tráfico de sustancias controladas —incluida la mera sospecha de vínculo, sin necesidad de condena, acusación formal o siquiera investigación abierta en México.

Esto no es un tecnicismo menor: es el corazón del asunto.

El umbral probatorio es deliberadamente bajo porque el objetivo de la norma no es sancionar penalmente, sino proteger el interés de seguridad nacional estadounidense restringiendo el acceso físico de personas que las agencias de inteligencia consideran de riesgo.

Quien exige "pruebas" bajo el estándar de un proceso penal está aplicando la vara equivocada a la institución equivocada.

Por qué el caso López Beltrán no puede leerse en el vacío

Ningún elemento público confirma, a este corte, que exista un expediente de investigación en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Beltrán.

Eso debe decirse con toda claridad, porque afirmar lo contrario sin sustento sería tan irresponsable como la narrativa que se pretende cuestionar. Pero también debe decirse, con la misma claridad, que la explicación que él mismo ofrece —persecución política "al estilo hitleriano", ausencia total de motivo— es jurídicamente insuficiente como defensa, porque el sistema estadounidense no está diseñado para exhibir el motivo.

La pregunta relevante no es "¿mostró EE. UU. pruebas?" —nunca las muestra, por diseño—, sino "¿qué tan plausible es, dado el patrón de revocaciones desde octubre de 2025 concentradas en cuadros de un partido específico y bajo esa misma causal migratoria vinculada a narcotráfico, que se trate de una decisión puramente simbólica?"

La evidencia circunstancial —patrón, causal invocada de forma recurrente por el propio Departamento de Estado, escalamiento paralelo de la política antidrogas de Washington hacia México— apunta hacia un uso instrumental de la herramienta migratoria como extensión de la política de seguridad nacional, no hacia un capricho aislado.