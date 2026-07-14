FAN ID: tu rostro, su negocio, tu problema

Lo que debería indignar es que haya tomado años —y millones de registros biométricos ya procesados— para que una autoridad se atreviera a decirlo con todas sus letras.

El aficionado como materia prima

Durante años, la Liga MX y la FMF trataron el acceso a un estadio como una transacción sin letra pequeña: quieres ver el partido, entregas tu rostro.

No hubo debate público, no hubo evaluación de impacto en privacidad, no hubo memoria de que un dato biométrico —a diferencia de una contraseña— no se puede cambiar cuando se filtra. La casilla marcada en un sitio web, según la propia resolución, fue el único "consentimiento" recabado.

Eso no es consentimiento informado: es un trámite disfrazado de autorización, diseñado para que nadie se detenga a leerlo.

La ficción del consentimiento bajo coacción

Cuando la negativa a entregar datos sensibles implica la imposibilidad práctica de entrar al estadio, hablar de consentimiento "libre" es, cuando menos, una ficción jurídica. La FMF construyó un esquema de adhesión: aceptas o no vas.

Ese diseño no es un error técnico menor, es una decisión institucional que subordinó un derecho fundamental —la autodeterminación informativa— a la conveniencia operativa de filtrar aficionados conflictivos.

Y lo hizo sabiendo, o debiendo saber, que el estándar legal para datos sensibles es más alto que para cualquier otro dato personal.

Un régimen privado de vigilancia sin controles equivalentes

Aquí está el punto que más debería incomodar: mientras la banca, las telecomunicaciones y los servicios financieros operan bajo escrutinio regulatorio constante, el futbol profesional mexicano construyó, sin mayor sobresalto institucional, un sistema de identificación biométrica de alcance nacional.

Ese "universo paralelo jurídico" —donde una organización privada ejerce facultades propias de entornos de alta seguridad sin las obligaciones de transparencia que ese poder exige— no es casualidad.

Es el resultado de años de opacidad tolerada, de un negocio que asumió que el espectáculo deportivo lo eximía de las reglas que rigen a cualquier otro tratante de datos sensibles.