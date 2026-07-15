Mesas de seguridad, mesa de negociación

Que sea precisamente ahí donde estalla el segundo escándalo de audios de Marina del Pilar Ávila Olmeda no es casualidad: es la crónica de una vulnerabilidad que el sistema de seguridad nacional mexicano nunca blindó del todo, la de gobernadores con pasivos personales frente a Washington.

Lo que sabemos, y lo que no

Conviene ser preciso, porque el escándalo mediático tiende a devorar la evidencia.

Lo confirmado es esto: existe un segundo audio, difundido por un periodista con trayectoria verificable, en el que se escucha a la gobernadora ofrecer compartir lo que sabe de las mesas de seguridad a cambio de facilidades frente a un proceso migratorio y legal que la tiene contra la pared desde que Washington le canceló la visa.

Lo no confirmado —y aquí la columna se detiene con disciplina— es si esa oferta se tradujo en entrega efectiva de información clasificada, si existe ya una carpeta de investigación en México, o si las autoridades estadounidenses aceptaron formalmente el intercambio.

La gobernadora lo niega y lo enmarca como cooperación institucional legítima.

Esa negación también es un hecho que debe consignarse, no un detalle a omitir.

El problema no es solo Marina del Pilar

Aquí es donde la crítica debe ser más severa, no menos.

Aunque no haya delito consumado y comprobado, sí hay una conducta documentada: una gobernadora en funciones, con acceso a información sensible de seguridad estatal y federal, negociando en lo privado su situación migratoria personal con interlocutores que ni siquiera acreditaron representar formalmente a una agencia.

Eso, tipificado o no como delito, es una falla de contención institucional de proporciones mayúsculas.

El problema no es solamente si Marina del Pilar cruzó una línea penal —eso lo dirá, si acaso, un proceso judicial que hasta hoy no existe—.

El problema es que el sistema mexicano de seguridad nacional no tiene, o no aplica, protocolos que impidan que un servidor público con pasivos personales frente a un gobierno extranjero siga sentado en la mesa donde se comparte inteligencia crítica.

La pregunta que el poder no quiere que hagamos

¿Cuántos gobernadores y gobernadoras cargan hoy pasivos similares —migratorios, patrimoniales, judiciales— que los hacen vulnerables a presión externa, sea de agencias extranjeras, sea del crimen organizado?

No lo sé, y nadie fuera de las propias agencias de inteligencia lo sabe con certeza.

Pero la pregunta es legítima y el silencio institucional frente a ella es sospechoso.

Cuando la protección política de un gobernador depende de la camiseta partidista y no de la fortaleza de las instituciones de control, el país entero queda expuesto a que la lealtad territorial se convierta en mercancía de negociación personal.